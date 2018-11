Iako često volimo da dijelimo najintimnije tajne sa bliskim prijateljima, postoje određene stvari koje bi trebalo da sačuvamo samo za sebe.

Nedavna studija u kojoj su učestovale žene je pokazala da žene vole svoje najbolje prijateljice više od muževa, piše Times of India. One sa njima dijele gotovo sve – znaju ko im se dopada, kakve strahove imaju, pa čak i neke tajne.



Ipak, postoje neke stvari koje ne bi trebalo da dijelite ni sa kim, a koje vam otkrivamo u nastavku:



Svaka svađa koju imate sa partnerom



Iako sitne probleme ispričate ne razmišljajući na koji način ih predstavljate svom prijatelju, to ne bi trebalo da radite često – sem u slučaju da je nešto veoma važno. Ako se budete žalili na svaku sitnicu i stvar koja nije u redu u vašem emotivnom životu, vaši prijatelji mogu da počnu da osuđuju vašeg partnera i da stvaraju negativnu sliku.



Svaki put kada ste neraspoloženi

Razumljivo je da vaši prijatelji mogu da vas “podignu” i napune dobrom energijom, ali to ne znači da svaki put kada ste lošeg raspoloženja uzmete telefon i zovete ih. Svi mi moramo da naučimo kako da se nosimo sa promjenom raspoloženja i da vodimo računa o sebi. Naravno, kada imate veći problem i neophodan vam je razgovor, savjet je da podijelite svoje misli sa ljudima koji su vam dragi i za koje znate da vas vole i cijene.



Porodična dama



Porodične probleme bi bilo najbolje da čuvate samo za sebe. Nijedna porodica nije savršena i probleme imaju gotovo svi. U slučaju da svima govorite najintimnije stvari o svojoj familiji otvarate prostor svojim prijateljima da komentarišu. A ako bi neko kazao nešto negativno o vašoj porodici, mogli biste da se uvrijedite.



Seksualni život



Dok je sasvim u redu da pitate bliske prijatelje ako imate neku sumnju ili brigu, ključ je da imate granicu i da ne otkrivate sve detalje svog seksualnog života. Na primjer, nema potrebe da dijelite sa svima kako vaš partner jednom prilikom nije uspio da vas zadovolji u krevetu.



Ogovarati svoje prijatelje



Bez obzira koliko ste ljuti ili povređeni bolje je da prvo riješite nesporazum sa osobom sa kojom ste imali sukob nego da objavljujete to cijelom svijetu. Na kraju, ako se pomirite sa njom možete sebe etiketirati u društvu kao osobu koja nema svoj stav i lako vrijeđa i osuđuje druge ljude, prenosi B92.

