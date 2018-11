U vremenu kada nove tehnologije i virtualne igre sve više okupiraju djecu kojoj nedostaje prave igre kroz koju mogu ispoljavati svoje snove, ima i entuzijasta koji svojim kreativnim radom žele vratiti u fokus maštu i kreativnost bitne za razvoj djece i njihovu pripremu za životne izazove.

Foto: Fena

Krpene lutke "Pepetuške" djeci vraćaju upravo toliko potrebnu maštu, a njihov idejni tvorac je Sarajka Maja Gerin koja sa svojom prijateljicom Armom Arslanagić odlučuje kreirati ove zanimljive i unikatne igračke.



"Pepetuške su nastale igrom slučaja, bez ikakvog plana. Prijateljica i ja sjedile smo na kafi i pričale kako bi voljele raditi nešto za djecu. Kako nisam uspjela naći odgovarajuću lutku za djevojčicu kojoj sam tetka, stvorila se ideja da napravim lutku", kaže Maja Gerin.



Nakon dva mjeseca istraživanja o tome kako bi lutka trebala izgledati, ideja je pretočena u stvarnost i nastala je prva lutka koja će postati omiljena nova igračka za djecu. U želji da što više podstaknu dječiju maštu, a čitajući različite knjige iz područja psihologije, odlučuju da će "Pepetuške" na licu imati samo dva oka.



"Kad smo počeli da radimo lutke čitali smo jednu vrlo zanimljivu knjigu psihologije Rudolfa Steinera koji kaže da djeca trebaju da što više maštaju. Ako lutka ima samo oči dijete će zamisliti tu lutku - da joj se smije, da je tužna, onako, prema svojoj želji. Sve je to stvar mašte i djeci treba podsticati maštu, a ova lutka upravo to radi", ističe ona.



Lutke koje su u potpunosti ručno izrađene mogu se personalizirati, pa ovaj kreativni dvojac pravi personaliziranu lutku prema djetetu, tako što napravi istu haljinu ili odjevnu kombinaciju djeteta kako je imalo, recimo, za prvi rođendan.



"Vi pošaljete sliku i napravit ćemo takvu lutku sa istom haljinicom", kaže Gerin i dodaje da, iako su lutke bile većinom predviđene za djevojčice, odlučuju da prave i lutke za dječake, pa "Pepetani" često po želji dječaka imaju dresove omiljenih fudbalera.



Iako je ideja bila da Pepetuške budu za djecu, Maja i njen mali uigrani tim počinje sve više raditi personalizirane lutke za odrasle. Tako su se u obliku lutki Pepetuški našli i Božo Vrećo, Mirela i Laka, Amra Džeko i mnogi drugi.



Od ovog posla se, kaže, još ne može u potpunosti živjeti, ali ističe da kroz svoj rad želi pokazati vrijednost ručnog rada, kao i to da kada uložiš svu svoju ljubav i energiju, to mora da opstane i da se isplati.



"Ima dosta i poklonjenih lutki i onih koje napravim za svoje prijatelje iz ljubavi. Ima dosta lutki koje su obišle svijet i to je najfascinatnije, jer su otišle u Afriku, Ameriku, Australiju i nekako su same našle svoj put. Obično to nane, dede, tetke i kume kupe i odnesu", ističe Gerin.



Lutke "Pepetuške" postoje tek godinu i po, ali su već prepoznatljiv bh. brend koji sve više kupuje srca i malih i velikih koji žele da se prepuste mašti. Pepetuške imaju svoj dom u Concept storu Kutcha, gdje se mogu pronaći među mnogo drugih kreativnih stvari.





(FENA)