New York Post piše o optimalnom broju intimnih susreta partnera na mjesečnom nivou kako bi došlo do začeća.

Parovi koji pokušavaju napraviti bebu imaju seks u prosjeku 78 puta prije nego što dođe do trudnoće, otkriva nova studija.



Naime, potrebno je da prođe ukupno 185 dana redovnih seksualnih aktivnosti kako biste mogli očekivati pozitivan test na trudnoću, što je ekvivalentno šest mjeseci i tri dana. Također, parovi uobičajeno na mjesečnom nivou imaju seks 13 puta.



Zanimljivo je istaći kako je najpopularnija poza koju trebate koristiti je misionarska, koju koriste tri četvrtine parova. Druga najbolja pozicija je doggy, koju koristi 36 posto ljudi.



Istraživanje provedeno na 1.194 roditelja pokazalo je da je pola parova priznalo da mnogo češće vodi ljubav nego uobičajeno u pokušaju da dobiju bebu.



Zanimljivo je istaći i to kako je pet posto ispitanika reklo da imaju seks samo jednom mjesečno, ali da su ipak uspjeli dobiti bebu.



I dok je ukupno jedna trećina ispitanih žena i oko 51 posto muškaraca reklo da su bili zadovoljni činjenicom kako su bili više intimni, 18 posto vjeruje kako česti seksualni odnosi u nastojanju da se napravi beba postaju napor, a ne zadovoljstvo. Oko 43 posto parova izjavilo je kako su osjećali pritisak ako nije došlo do začeća nakon nezaštićenog odnosa.



"Oko 13 intimnih susreta u toku mjeseca je sretan broj za parove kako bi došlo do trudnoće. Međutim, stalno razmišljanje o tome kako biste trebali napraviti bebu može samo otežati proces. Samo se opustite i sve će doći na svoje", istakao je stručnjak iz ove oblasti Siobhan Freegard.



