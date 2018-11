Novo naučno istraživanje pokazalo je da geni i uticaj okoline imaju ulogu u izboru koji ljudi prave između konzumiranja kafe ili čaja.

U radu objavljenom u žurnalu "Naučni izvještaji o prirodi" navodi se da ljudi koji su genetski predisponirani da više vole gorak ukus obično biraju kafu zbog većeg sadržaja oporog kofeina.



Dobra vijest za ljubitelje čaja je da, sa stanovišta evolucije, to ne znači da su oni u pravu, prenio je AFP.



LJudi su tokom evolucije razvili sposobnost da detektuju gorčinu kao upozorenje koje štiti tijelo od štetnih supstanci. Gledano strogo u smislu evolucije, kafu bi trebalo odmah da ispljunemo.



Učesnici istraživanja koji su bili genetički senzitivniji za gorak ukus kofeina preferirali su kafu u odnosu na čaj.



"Očekivali biste da će ljudi koji su osjetljivi na gorčinu kofeina piti manje kafe. Suprotni rezultati iz našeg istraživanja sugerišu da oni koji konzumiraju kafu imaju sposobnost da detektuju kofein na osnovu naučenog pozitivnog osjećaja koji on izaziva", izjavila je profesor Merilin Kornels iz Medicinske škole Sjeverni Fajberg.



Ona je dodala da osobe koje su genetički programirane da vole gorčinu kafe vremenom nauče da uz nju vezuju "nešto dobro".



Studija je obuhvatila više od 400.000 muškaraca i žena u Velikoj Britaniji.



Utvrđeno je da osobe koja su osjetljive na gorki ukus kinina i ukuse povezane sa povrćem češće biraju kafu nego nešto slađi čaj.



Koautor studije Lijang Dar Hvang sa Instituta Dijamantina Univerziteta Kvinslend rekao je da ovo pokazuje da svakodnevno iskustvo može da nadvlada genetske tendencije kada je riječ o ukusu.



"Percepcija gorkog ukusa oblikovana je ne samo genetikom nego i faktorima iz okoline. Iako je prirodno da ljudi ne vole gorčinu, možemo da naučimo da uživamo u gorkoj hrani nakon što smo izloženi faktorima iz okoline", rekao je Lijang.



Iako ljubitelji kafe suštinski prkose evoluciji, postoji i jedna moguća povoljna posljedica naklonosti ovom napitku, a to je "manja odbojnost prema ostaloj hrani gorkog ukusa", poput zelenog povrća.





(24sata.info)