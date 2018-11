Zabrinjavajuća je statistika koja govori da se sve više parova odlučuje na razvod.

Ilustracija / 24sata.info

Ali zašto je to danas toliko često? Sociolozi, pshilozi i stručnjaci za veze, naveli su neke od primjera zbog kojih su moderni brakovi više na klimavim nogama.



Prekratko ste u vezi



Neki ljudi tvrde da jednostavno znaju kada naiđu na pravu osobu pa donose ishitrene odluke. Theresa E. DiDonato, psihologinja i socijologinja sa Sveučilišta Loyola, pojasnila je za Psychology Today, kako je potrebno više izanalazirati tu vezu osim svojih osjećaja prema njoj. Tvrdi da su dobri pokazatelji za budućnost veze ti koji će dati pozitivne odgovre na pitanja poput, želite li svog partnera ili partnericu upoznati sa svojom obitelji, nedostaje li vam kada niste zajedno, želite li da ga ili nju vaša okolina prihvati?



Predugo čekate na brak



Je li zaista moguće biti predugo u vezi prije nego se odlučite na brak? Znanost tvrdi: Jest! Podaci prikupljeni i analizirani na Sveučilištu Utah pokazali su da sklopljeni brakovi nakon 32. godine imaju veći rizik da završe razvodom. Svaka godina nakon toga povećava rizik od razvoda za dodatnih 11 posto, navodi se u zaključcima istraživanja.



Organizirali ste premalo vjenčanje



Pokazalo se i kako oni parovi koji na svoje vjenčanje pozovu više uzvanika, imaju manji rizik od razvoda braka. Dakle, parovi koji su organizirali manje prijeme, imaju veći rizik da će se u budućnosti razići. No to ne znači da će tako doista i biti. Znanstvenici tvrde kako je podrška velikog broja ljudi paru koji stupa u brak itekako bitna stavka za njihov bračni život i stabilnost.



Bitniji su izgled i stanje računa



Što vas je privuklo vašem partneru ili partnerici? Izgled, činjenica da je iz dobrostojeće obitelji, vlastita tvrtka i sl? Analize supokazale da muškarci koje su privukle atraktivnije žene imaju 1.5 veći rizik da se od njih i rastanu nego muškarci kojima izgled nije bitan. Žene koje u muškarcu traže materijalnu sigurnost imaju 1.6 puta veći rizik da će se u konačnici od takvog muškarca i rastati, piše Večernji list.



(24sata.info)