Nova naučna istraživanja dokazala su da bi muškarci trebali osnovati porodicu prije 35 godine, kako bi izbjegli rizik da se dijete rodi s nekim defektom.

Arhiv / 24sata.info

Iako se do sada vjerovalo da samo žene imaju biloški sat i da su one te koje ne bi trebale odgađati rađanje, istraživanje obajvljeno u British Medical Journalu pokazalo je da isti savjet vrijedi i za muškarce, piše Daily Mail.



"Naučnici su do sada samo gledali faktore koji utiču na zdravlje djeteta s majčine strane, a novo istraživanje pokazalo je i kako i dob oca pridonosi zdravlju djeteta. Čim otac pređe 35. godinu kod bebe se povećava mogućnost za urođeni defekt", kazao je profesor Michael Eisenberg s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Stanford

Razlog tome je taj što muškarac svake godine akumulira dvije nove mutacije DNK svoje sperme.



U ovom istraživanju praćeno je 40 miliona beba.



Rezultati istraživanja pokazali su i da djeca muškaraca čija je dob između 35 i 44 su u prosjeku imala pet posto više šanse za prijevremeni porod i nisku porođaju težinu.



Također, kod muškaraca koji su postali očevi sa 45 i više godina, šansa za ostanak novorođenčeta na intenzivnoj njezi je čak 14 posto.



Ako je otac u pedesetima, postoji 10 posto veći rizik da će njegovo dijete nakon poroda biti na respiratoru, te 28 posto veći rizik da će beba trebati intenzivnu njegu.



"Veliki postotak urođenih defekta bi se spriječio da su se očevi ranije odlučili na zasnivanje porodice, po mogućnosti prije 35. godine života", zaključio je dr. Eisenberg.

(Klix)