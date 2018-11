Da biste imali nešto sa čime možete da uporedite, potrebno je da isprobate mnogo toga. Mi ni na koji način ne namećemo ove seksi „zadatke“, samo vam dajemo nekoliko ideja koje će vam pomoći u diversifikaciji seksualnog života.

Foto: Ilustracija

Seks za jednu noć - ujutru obavezno bježite prije nego što se probudi i “zaboravite” da ostavite svoj broj telefona.



Seks sa vibratorom - inače, ova igračka nije namijenjena samo vama. Nađite momka koji želi da ispoba seksualna iskustva sa ovom spravom.



Seks ispred ogledala - ovakav seks definitivno moraju probati svi zaljubljenici u svoje tijelo.



Analni seks - zvuči čudno, ali savremene djevojke prihvataju ovaj vid odnosa.



“Duboko grlo” - nije tako teško kao što mislite. Pokušajte.



Poljubite djevojku - poljubite djevojku i saznajte kakva osjećanja će to probuditi u vama. Ne morate biti ograničeni na poljupce.



Napravite prelijepu erotsku fotografiju - napravite nešto čime ćete se tajno ponositi i šta ćete skrivati od svojih unuka.



Seks na plaži - malo romanse u ovom okrutnom svijetu.



Masturbirajte dok vas on gleda. Pustite ga da uči.



“Tihi” seks kada roditelji spavaju iza zida. Ili cijeli hostel.



Dozvolite sebi da budete vezani - posebno ako ste u životu karijerista i društvena osoba.



Seks na javnom mestu - u redu je ako vas neko posmatra (naravno, ako to nisu službenici za sprovođenje zakona).



Pročitajte erotski roman - najbolje glasno svom partneru. I izražajno!



Telefonski seks - pogledajte šta ste naučili dok čitate “50 nijansi sive”.



Seks u kolima - najbolji način da skratite dosadna i duga putovanja u drugu zemlju.



Gledajte porno film zajedno.



Seks u kadi ili ispod tuša.



Snimite sopstveni domaći porno.



Posjetite nudističku plažu - da li želite da budete goli i niko vas ne vidi kao seksualni objekat? Ovo je sloboda!



Seks u bioskospskoj sali - birajte odgovarajuće termine i duge filmove.



Igranje uloga - da li mislite da je osnova vaše garderobe crna haljina? Ne, odaberite masku, periku ili kostim medicinske sestre.



Seks u kuhinji - svaka „domaćica“ u frižideru mora imati jagode, šlag i ledene kockice. Ne za kuvanje.



Seks sa strancem - ne bi trebalo da postoji jezička barijera između vaših jezika.



Brzi seks bez skidanja odjeće - morate shvatiti zašto je suknja tako seksi.



Probajte najmanje 10 poza iz Kama Sutre.



Časovi poljupca - podsjetite se kako je bilo na 15. rođendanu.



Striptiz klub - možete posjetiti, a možete i striptiz organizovati kod kuće.



Seks na radnom mestu - recimo, sa kolegom na kožnoj sofi u kancelariji šefa.



Prođite ulicom bez gaćica. Nivo 2: u mini suknji. Nivo 3: u širokoj svilenoj mini suknji.







