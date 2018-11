Stjuardesa s Filipina pomogla je putnici i podojila njezinu gladnu bebu koja je plakala tokom leta te dobila brojne pohvale za svoj čin na društvenim mrežama.

Foto: 24sata.info

Stjuardesa Patrisha Organo na Facebooku je opisala događaj s ranojutarnjeg leta Philippine Airlinesa 6. studenog, a njezina objava postala je viralna.



Patrisha je napisala kako je čula plač "koji će vas natjerati na bilo što da pomognete" te je došla do majke i pitala je li sve u redu. Putnica joj je zatim, na rubu plača, rekla kako je ostala bez mliječne formule.



"Osjetila sam da me stegnulo oko srca. Nema mliječne formule u avionu", piše. Unatoč planiranoj kontroli tog dana, Patrishin majčinski instinkt je prevladao. Kao zagovornica dojenja, ponudila je svoje mlijeko kako bi nahranila dijete i smanjila brigu uzrujane majke.



24-godišnja stjuardesa, i sama majka 9-mjesečne kćerkice, hranila je bebu toliko dugo dok nije zaspala, a zabrinuta majka iskreno joj je zahvalila.



Prije dva mjeseca, Patrisha je dobila promaknuće, a baš taj dan trebala je proći kontrolu. "Bila sam u pravu. Ovaj let bio je poseban, toliko poseban da sam se uspjela kvalificirati kao evaluator, ali i uspjela sam pomoći", napisala je.



"Podojila sam dijete strankinje tijekom leta", dodala je.

(Index)