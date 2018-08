Jedan radnik u Australiji primio je 100 puta veću platu od redovne zarade jer je decimala bila stavljena na pogrešno mjesto.

Radnik je trebalo da primi 4.921,76 australijskih dolara, ali je na svom računu zatekao 492.176 dolara.



Propust je otkrila služba za finansije u australijskoj Sjevernoj Teritoriji i saopštila da je riječ o ljudskoj grešci. Radnik je odolio iskušenju i vratio novac, prenio je BBC.



Služba za finansije saopštila je da je novac uplaćen nazad četiri sedmice kasnije i da je proces trajao dugo pošto radnik živi u teško pristupačnoj oblasti, pa je morao da putuje do banke.



U izvještaju se navodi da je napravljena greška prilikom unošenja podataka i da nadležni potom nisu reagovali na sistemsko upozorenje.



Ovo je jedan o 743 slučaja pogrešnih uplata većih zarada u službama Sjeverne Teritorije od jula 2017. do januara 2018. godine. Do kraja januara još nije bilo vraćeno 767.000 dolara.





(24sata.info)