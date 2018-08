Mnogi maštaju o vožnji na otvorenoj cesti, muzici i općenito putovanju širom svijeta. Jedan od takvih pustolova je i Amar Ćamo, porijeklom iz BiH, koji živi u Melbourneu, u Australiji.

Foto: Anadolija

Osim u vožnji, uživa i u fotografisanju i snimanju videozapisa, a prije tri mjeseca došao je u Bosnu i Hercegovinu na odmor.



Ovaj 29-godišnjak je za Anadolu Agency (AA) ispričao kako je prije pet godina kupio kultno vozilo ”fićo“ s kojim je obišao nekoliko država. Tada, ističe, nije ni sanjao da će ići na putovanja u zemlje širom svijeta.



”Volim stare automobile. Interesuju me. Zbog toga sam se, umjesto za nešto novo, odlučio za ovaj automobil. Kada sam ga kupovao, učinio sam to samo zato što je staro. Nisam imao drugih namjera“, prisjetio se Ćamo.



Njegov tada tek kupljeni automobil izazvao je veliku pažnju okoline.



”Svi prilaze i govore kako je to najbolje vozilo. Svako ima neku uspomenu s njim”, pojasnio je Ćamo.



Amar, njegov brat i prijateljica posjetili su prvo Italiju prije nekoliko godina, gdje su došli na ideju da vozilom obilaze nove destinacije. Od tada je ”Fića crew” obišao nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini.



Proputovali su i Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, na Kosovo, u Crnu Goru, Albaniju, Srbiju, Bugarsku, Grčku i Tursku.



”Dok smo bili u Italiji, automobil se gotovo svaki dan kvario. Stalno je stajao. Gurali smo. Bilo je toplo i automobil smo parkirali duž puta. Čovjek je popravio, bio je neki problem s elektrikom, ali nije ni naplatio”, prisjetio se Ćamo koji je dodao kako i sam zna popravljati automobil i da je naučio u Australiji.



Govorio je i o putovanju u Tursku, tačnije u Istanbul. Dodao je kako je želio obići nekoliko mjesta, ali da su u gradu na Bosforu boravili četiri dana.



”Vozili smo po ulicama. Zaustavili su nas uzviknuvši ‘arkadaš’ (tur. prijatelj, op.a). Kasnije smo dva sata pili čaj s njima. Dali su nam i poklone. Bilo je nešto izvrsno”, kazao je Ćamo.



Planiraju sljedeće putovanje organizirati u Afriku, tačnije Tunis, Alžir i Maroko, odakle će krenuti za Španiju i Francusku, a onda preko Evrope do Bosne.



Upitan za poteškoće na putovanjima, Ćamo je kazao kako fizički zna biti zamorno.



”Boravim u šatoru. Bude ga teško podići i tome slično. Ali to nije bitno, to je avantura”, dodao je Ćamo.



Istakao je kako mnogi imaju uspomene na ljetovanja i odlaske na obalu fićom.



”One koji ga vide, vraća u prošlost. Taj automobil je lijep primjer koliko život može biti jednostavan i uči kako biti zadovoljan s malo toga”, kazao je Ćamo.



Pojasnio je kako je otvorio i nalog na društvenoj mreži na kojoj dijeli fotografije s putovanja, a brojni posjetioci oduševljeni su snimcima.



”Obilazim Bosnu i Hercegovinu fićom i fotografišem. Ljudima se to dopada. Ne znaju za Bosnu“, rekao je Ćamo dodavši kako se ljudima naročito dopadaju zabilježeni snimci.



U Bosnu i Hercegovinu dolazi sedam godina, studirao je u Australiji u koju su prvi put otišli 1994. Vratili su se 1997., a Australiju su ponovo otišli 2000. otkad tamo i živi.



Planira se vratiti u Bosnu i Hercegovinu i baviti se turizmom.



