Kada ženama zakasni menstruacija najčešće prvo posumnjaju na trudnoću, ali postoji niz razloga zbog kojih može doći do poremećaja u menstrualnom ciklusu.

Zdravstvena ekspertica dr. Sherry Ross kazala je kako svaka žena mora voditi računa o tome da li redovno dobija menstruaciju i bilježiti koliko dana traje jer na taj način mogu utvrditi da li nešto nije uredu s njihovim organizmom.



Ukoliko ste uradili test i sigurni ste da niste trudni, postoji osam razloga zbog kojih je možda došlo do kašnjenja. Na prvom mjestu je nagli gubitak kilograma.



"Naporno vježbanje i iznenadna promjena težine može dovesti do poremećaja u hormonima. Hormon leptin koji je odgovoran za masnoće u tijelu može utjecati na druge hormone koji mogu dovesti do neregularnosti u menstruaciji", kazala je Ross.



Na drugom mjestu je stres. ukoliko ste doživjeli smrt voljene osobe, prekid duge veze ili razvod braka, to može uzrokovati hormonalni disbalans i dovesti do kašnjenja menstruacije. Ovo je poznato kao hipotalamna amenoreja.



"Stres utiče na rad hipotalamusa u kojem se nalazi većina hormona koji regulišu menstruaciju", kazala je dr. Alyssa Dweck, ginekologinja.



Sindrom policističnih jajnika (PCOS) također je jedan od problema koji pogađa između peti 10 posto žena. On utječe na disbalans reproduktivnih hormona.



"PCOS uzrokuje neredovne menstruacije, ubrzani rast dlaka na mjestima gdje ih ne biste vidjeli, ciste na jajnicima i neplodnost. Estrogen i progesteron su totalno asimetrični i neregularni. Ukoliko imate PCOS menstruacije mogu dolaziti svake dvije sedmice, tri do šest mjeseci ili jednom godišnje", kazala je dr. Ross.



Ukoliko ste koristili kontracepcijske pilule pa prestali, to može poremetiti menstrualni ciklus u naredna tri mjeseca.



Disfunkcija tirodine žlijezde također može biti uzrok jer ona reguliše metabolizam, ali i "u saradnji" s drugim organima reguliše normalno funkcionisanje organizma.

"Ukoliko imate problem s tiroidnom žlijezdom to može uzrokovati problem i menstrualnim ciklusom", kazala je dr. Dweck.



Ako ste uradili test i on je pokazao trudnoću, a potom je došla menstruacija koja je kasnila i bila jaka, onda ste vjerovatno pobacili.



Određeni lijekovi mogu utjecati na ciklus. Među njima su aspirin, coumadin i brufen.



Kao posljednji razlog je prerana menopauza. Ukoliko uz nedostatak menstruacije imate valunge, znojite se noću, a vagina vam je suha, onda postoji velika mogućnost da je riječ o preranoj menopauzi.



"Ovo nije vrlo često i ne trebate odmah brinuti i tome", poručili su ljekari.



(Klix.ba)