Društvene mreže loše utječu na mentalno zdravlje djece, njihovo ponašanje i emocionalnu zrelost, upozorila je vodeća britanska neurologinja Susan Greenfield. Susan upozorava da štetni utjecaj društvenih mreža i videoigrica ograničava bihevioralni razvoj djece na nivo trogodišnjaka.

U razgovoru za The Daily Telegraph Susan je rekla da djeca zaostaju, jer ne uče kako međusobno komunicirati i samostalno razmišljati te stoga stalno traže nešto čime će zaokupiti pažnju.



"Predviđam da će ljudi biti poput trogodišnjaka: emocionalni, sa slabim socijalnim vještinama, nerazvijenim identitetom i slabom koncentracijom', rekla je.



Susan Greenfield je saradnica Univerziteta Oxford, a svoje tvrdnje poduprla je studijom koju su 2014. vodili psiholozi s Virginia i Harvard univerziteta, a koja je pokazala da studenti radije biraju električni šok nego 10 minuta samoće. Susan ističe da ovo istraživanje ukazuje na to da ljudi konstantno trebaju nešto što će im zaokupiti pažnju i da nisu sposobni biti sami sa svojim mislima.



Greenfield ističe da je to posebno štetno za djecu i savjetuje roditeljima da ih uključe u aktivnosti koje će ih odvojiti od ekrana, poput sporta i provođenja vremena na otvorenom.



Stručnjakinja za digitalnu detoksikaciju Tanya Goodin kaže da dijeli mišljenje Susan Greenfield i naglašava da smanjenje vremena koje djeca provode uz ekran ima pozitivne učinke na njihov razvoj.



"Studija s UCLA-e pokazala je da su djeca koja su provela sedam dana bez digitalnih uređaja bolje čitala neverbalnu komunikaciju nego grupa djece koja ih je za to vrijeme koristila. Kada razmislite o tome koliko je čitanje neverbalne komunikacije važno, zabrinut ćete se za dugotrajne posljedice prekomjernog korištenja tehnologije", rekla je Goodin za Independent.

