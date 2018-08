U kompleks Bakingemske palate provalio je beskućnik, koji je četiri sata spavao u vrtu zvanične rezidencije britanske kraljice.

Foto: 24sata.info

On je nakon toga uhapšen i osuđen na 28 dana zatvora.



Stiven Loulor (44) je u zaštićeni kraljevski kompleks ušao 16. jula i slomio oglasnu tablu pričvršćenu za metalnu rešetku kako bi je iskoristio kao ležaj, saopštio je danas Vestminsterski sud, prenosi portal Metro.



Bezbjednosni zvaničnici su Loulora zatekli kako spava u blizini jugoistočnog ugla palate nešto poslije 05:00 sati ujutro, a on je na polomljenu tablu legao oko 01:00 sat.



Advokatica beskućnika kaže da je on "samo želio da malo spava" i da se izvinjava što je napravio probleme. Loulor, koji se sudu obratio putem video-linka, priznao je da je kriv i za nanošenje štete i za ulazak na zaštićenu teritoriju, rekavši da je "tamo želio da se skloni sa ulice".



"Znali ste gdje ulazite, a trebalo bi da ste znali i kakve će to imati posljedice kad je riječ o bezbjednosti i troškovima. Ranije ste 70 puta osuđivani, a ovo je samo još jedan prestup u vašem strašnom nizu", rekao je sudija.



Loulor, koji je pričinio štetu u vrijednosti od 210 funti, osuđen je na 28 dana zatvora zbog provale na zaštićen posjed i na 21 dan iza rešetaka zbog nanijete štete, a kazne će izdržavati istovremeno.

(24sata.info / B92)