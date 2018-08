Dan Maurer nije imao seksualni odnos punih devet godina.

Razlog tome su njegovi testisi koji su toliko otekli da su teški 32 kilograma, piše Unilad.



Osim što se nije mogao seksati sa svojom ženom, nije mogao ni urinirati u toalet, tuširati se ili imati ikakav seksualni život. Ako je želio mokriti, morao je to činiti u kadi jer mu njegovi ogromni testisi nisu dopustili da nacilja zahodsku školjku.



Do 2015., kad se podvrgnuo operaciji koja mu je promijenila život, Dan se osjećao kao "zatvorenik u vlastitom tijelu", kako je rekao za TLC.



"S mojim se testisima osjećam kao da nosim kuglu i lanac", dodao je on tom prilikom.



Na početku je osjećao samo lagano naticanje u testisima, no s vremenom su oni toliko narasli da više nije mogao voditi normalan život. Više nije mogao izlaziti, baviti se sportom, niti ići na izlete s prijateljima, što je ranije volio raditi.



- Osjećaj je kao da vam je neko u mošnje stavio tri velike kugle za kuglanje i sad ih morate nositi uokolo. Neprestano osjećam bol, moja leđa moraju nositi dodatnu težinu i teško se krećem, ispričao je on.



Liječnici u početku nisu znali o čemu se radi, te su neki od njih za sve okrivili Danovu prekomjernu težinu. Počeo je vježbati, no testisi su mu se i dalje povećavali, prenosi Avaz.



Do pomaka je došlo tek kad je na televiziji pogledao emisiju koja je govorila o limfedemu testisa. Shvatio je da je moguće da se i kod njega radi o sličnoj dijagnozi. Kontaktirao je doktora Džoela (Joel) Gelmana koji je na njemu izveo operaciju koja je trajala čak 14 sati.



"Odlično se osjećam. Još uvijek moram poraditi na tome da izgubim na kilaži, ali to je nešto s čim sam se borio cijeli život. Hvala što ste mi pomogli da dobijem drugu šansu u životu", napisao je na stranici GoFundMe kampanje u znak zahvalnosti ljudima koji su mu pomogli skupiti novac za operaciju.





