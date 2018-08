Zvuči vrlo seksi na prvu. More, plaža, pijesak, sami vas dvoje. No nije sve jednostavno kao što se čini. Evo razloga zašto se seks na plaži može pretvoriti u noćnu moru.

Ilustracija / 24sata.info

1. Pijesak se zavlači posvuda



Pješčane plaže izgledaju kao iz bajke no nisu idealno mjesto za seks. Sićušna zrnca pijeska uvući će se doslovno svuda, a ako vam se zalijepi za tijelo smetaće vam tokom odnosa, možda čak i boljeti. Nećemo ni zamišljati koliko može boljeti ako uđe u neki od otvora.



2. Taj seks bi trebao biti spontan



Ali nije. Za početak željećete nešto staviti ispod sebe jer ne možete biti ni na pijesku ni na šljunku, a najmanje na kamenju goli i u akciji. Moraćete staviti peškir ili dekicu, ali da vas oni usljed vjetra ne bi smetali dok se mazite moraćete postaviti i kamenje na ivicama da ga drži.



3. Seks u javnosti



Koliko god to nekome može biti privlačno, velikom broju ljudi je zapravo vrlo neugodno biti izložen pogledima javnosti u tako intimnom činu. Uostalom, može vas policija i privesti zbog remećenja javnog reda i mira.



Osim toga, vrlo je vjerovatno da će vaše gole guze završiti i na web portalima i novinama. Ne želite baš da vas mama i tata prepoznaju?



4. Na plaži nikad niste sami



Insekti, račići, opušci od cigareta i razbijeni komadići stakla sveprisutni su dio stalne postave na plaži. Noć je specifična jer obično ne vidite šta je sve oko vas, a insekti i račići vas vjerovatno neće zaobići.



Ne želite li skakutati i uplašeno pregledavati šta vas je ugrizlo, radije premjestite zabavu u svoja četiri zida.



5. To nije dobro za vaše intimne dijelove



Nije ništa neuobičajeno zaraditi infekciju na plaži, piše Glamour. Ipak ste svojim golim tijelom izloženi mogućim povredama i penisa i vagine.





(24sata.hr)