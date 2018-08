Neke ljude, mjesta i događaje uporno "srećemo" u snovima, a da ne znamo zbog čega.

Iako na to ne možemo da utičemo, dobra vijest je da imamo moć da se bar malo umiješamo u sadržaj onoga što ćemo sanjati.



Ako ništa drugo, možemo da pokušamo da snovima nametnemo neku novu, ljepšu konotaciju.



Stručnjaci kažu da zvuci koje čujemo tokom spavanja mogu da utiču na kreiranje sna.



Ako želite da sanjate nešto konkretno, probajte da pustite pjesmu koja vas podsjeća na osobu ili situaciju koju biste da prizovete u snu. Ali nemojte to često da radite, jer se, pokazuju studije, efekat tako umanjuje. Birajte trenutke.



Njemački istraživači su proučavali i uticaj mirisa na san, kada su u rem fazi spavačima u prostoriju stavljali ruže i pokvarena jaja.



Kada su se ujutru probudili i kada su ih istraživači pitali šta su sanjali, ispostavilo se da su osobe koje su spavale uz miris cvijeća imale lijepe snove, a ove druge ružne ili čak noćne more.



Naučnici su to objasnili time da kako u budnom stanju lijepi mirisi izazivaju lijepa osjećanja, isto se dešava u snu.



Limbički sistem je dio mozga, koji je odgovoran za recepciju mirisa, ali registruje i osjećanja, pa tokom spavanja pravi vezu između prijatnog mirisa i pozitivnih emocija.

