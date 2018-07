Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo danas je bio domaćin drugog po redu Međunarodnog Fiat-Fićo festa.

Ljubitelji legendarnog Fiatovog, a zatim i Zastavinog modela, iz cijele Evrope okupili su se u Sarajevu da proslave njegov 63. rođendan.



Prema riječima Fadila Ćerimagića iz Udruženja "Fićo-klub", koje je organizator manifestacije, Sarajlije i turisti mogli su da vide 63 primjerka "fiće", kojima su vlasnici iz svih krajeva Evrope, najviše iz regiona, stigli na drugi Fiat-fićo fest.



"Prvo sam vozio fiću od 1968. do 1971. godine i ostala je ta prva ljubav. Po stare dane smo počeli da restauriramo fiću i tako nastala asocijacija fićista u Evropi. Ima nas više od 980 registrovanih. Druženje vezano za fiće je najljepše što ja doživljavam u ovim godinama. Nalazimo se po raznim gradovima u Evropi", rekao je za Anadolu Agency (AA) Ćerimagić.



Događaj u Sarajevu je u posljednjoj sedmici u julu. Automobili su prvo bili izloženi na Baščaršijskom trgu, gdje su privukli veliki broj znatiželjnika. Bilo je tu raznih modela, a jedan od najinteresantnijih je stigao iz Slovenije i slavi 63. rođendan. Izložen je i model 600D iz 1961. godine, koji je svojevremeno koristila jugoslovenska milicija.



"Okupili su se učesnici iz Švicarske, Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH, Italije... Imamo 63 vozila i oko 200 učesnika. Najstarije vozilo je iz Slovenije, proizvedeno 1955. godine. Ima 63 godine. Prvi fićo je izašao 1955. godine i danas mu je 63. rođendan. Ovo je prijateljsko druženje iz ljubavi prema fići", istakao je Ćerimagić.



Program drugog Fiat-Fićo festa u Sarajevu je cjelodnevni. Među učesnicima je i Nusret Vuldalić iz Bugojna, koji trenutno živi u austrijskom Lincu.



"Ovo mi je druga posjeta Sarajevu sa mojim ljubimcem fićom. Proizveden je 1976. godine. Dugo sam ga tražio, a našao sam ga u Zenici i kupio ga u totalno lošem stanju. Na restauraciji sam radio tri-četiri godine dok sam došao do ovog stanju. Platio sam ga oko 700 maraka, a koliko sam uložio u njega ne smijem reći", izjavio je Vuldalić kroz smijeh.



Ljubav prema "fići" rodila se zbog činjenice da je to bilo prvo vozilo koje je vozio od svog oca.



"Poslije njega sam imao svoja tri ili četiri fića. Uzimao sam i druga vozila ali njima nisam bio zadovoljan. Sa ovim vozilom se sklapaju prijateljstva sa svih strana", dodao je Vuldalić.



Fiat 600 prvi put je predstavljen 1955. godine na sajmu automobila u Ženevi. Zastava je "fiću" počela proizvoditi, također, 1955. godine po licenci Fiata 600. Model fabrike iz Kragujevca nosio je naziv Zastava 750, a proizvodio se sve do 1985. Na području regiona ili bivše SFR Jugoslavije poznatiji je pod nadimkom "fićo".



