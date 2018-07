Zafer Erdem, porijeklom iz turskog Rizea, 18 godina se bavi kovanjem. Za taj period svoj pečat je ostavio na nizu predmeta i zaslužio nadimak ”majstor pokretnih skulptura”.

Foto: AA

Ipak, džinovska skulptura, replika pištolja ”Magnum 357“ teška oko 100 kilograma, jedan je od projekata po kojem će Erdem ostati upamćen, javlja Anadolu Agency (AA).



Potiče iz stolarske porodice i završio je medresu. Zapanjen načinima oblikovanja željeza, odlučio je život posvetiti kovanju.



U Istanbulu izlaže replike stola, kauča, torbe, teniskog reketa i drugih predmeta čije dimenzije iznose nekoliko metara.



Erdem je za Anadolu Agency (AA) izjavio kako su ljudi iz crnomorske regije oduvijek pokazivali interesovanje za oružje, a pošto je zabranjeno praviti oružje manjih dimenzija, odlučio je napraviti skulpturu.



”Smatrao sam da će nešto ovako privući pažnju. Kada sam razmišljao o pravljenju ovog pištolja, namjeravao sam ga ispred prodavnice izložiti u obliku loga kompanije. Ali kada sam ga završio, privukao je veliku pažnju“, rekao je Erdem.



Pojasnio je kako je prvo uradio crtež i uzeo mjere, a zatim napravio repliku 10 puta veću od originalne verzije "Magnuma 357". Na projektu je radio duže od mjesec dana.



Dodao je kako do sada nije dobijao patente za svoje proizvode.



”Prijatelj koji se bavi patentiranjem savjetovao mi je da to učinim. Predao sam zahtjev za patent za ovo oružje”, pojasnio je Erdem.



Kovač svoj novi proizvod želi izložiti u muzeju.



”Bilo bi mi drago da bude izložen u muzeju. Lijepo je kada cijene vaš rad. Muzej je najbolje mjesto na koje ljudi mogu dolaziti i govoriti kako se nešto tako može uraditi. U muzeju bih mogao izložiti i druge proizvode. Mogu ponuditi mnoge pokretne skulpture”, rekao je Erdem koji je dodao kako su ga komentari ljudi potakli da radi i na novim projektima.



Pojasnio je kako je oduvijek pridavao pažnju nečemu što je drugačije.



”Ono što sam radio, jedni nisu shvatali, ali drugima je bilo zanimljivo”, prisjetio se Erdem.



Njegova porodica bavi se obradom drveta, ali uvidivši njegovu lomljivost, odlučio je krenuti novim putem i baviti se oblikovanjem željeza.



Smatra da svako u sebi nosi mogućnost izrade nečega.



”Željezo je čaroban materijal. Možete ga pretvoriti u šta želite. Stotinu puta možete promijeniti oblik. Neće vam se usprotiviti, uvijek će biti poslušno. Dovoljno je odabrati potrebnu toplotu, jačinu udara, dodati ljubav i pažnju…”, smatra Erdem.



Ipak, proizvodi koje pravi nisu za svačiji džep.



”Ne daje se mnogo pažnje ručnom radu. A ja sam 18 godina posvetio oblikovanju i učenju. To čovjeku teško padne”, dodao je Erdem.



Njegovi proizvodi popularni su i van granica Turske.





(AA)