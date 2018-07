T. C.

Sirince je malo turističko mjesto nedaleko od Izmira u Turskoj, koje je do 2012. godine bilo praktički nepoznato. Ipak, to se značajno promijenilo nakon što je objavljen članak u kojem je napisano kako će jedino to mjesto, uz selo Bugarach na jugu Francuske, ostati netaknuto za vrijeme apokalipse koja je trebala nastupiti 21. decembra 2012., kada je zabilježen kraj kalendara Maya.

Foto: AA