U muzičkoj sobi Specijalne škole Pembina u južnoj Jakarti desetogodišnja djevojčica sa oštećenim vidom svira na instrumentu. Vješto svira, kao da vidi klavirske tipke.

Allafta Hirzi Sodiq, poznata i kao Zizi, svira na klaviru pjesmu Louisa Armstronga “What A Wonderful World“. Ono što još više opčinjava jeste činjenica da ona izvodi tu pjesmu u sopstvenom aranžmanu.



“Zaista volima da aranžiram pjesme“, kazala je za Anadolu Agency (AA).



Uprkos njenim ograničenjima postigla je velike stvari. Prošle godine Zizi je osvojila zlatni trofej na Azijskom umjetničkom festivalu u singapurskom Yong Siaw Tohu. Za nju je to ogroman uspjeh, jer je u konkurenciji bilo stotine učesnika iz 13 zemalja. Zizi je na festivalu nastupila sa pjesmom “When You Wish Upon A Star“ iz Pinocchija, koju je izvela u svom aranžmanu.



Dijamantsku nagradu je dobila na Indonesia Piano Festivalu 2017. godine, a iste godine postala je šampion Nacionalnog festivalskog i umjetničkog takmičenja.



Ranije ovog mjeseca, Zizi je učestvovala u “Azija ima talente“ u Singapuru. NA audiciji je izvela u svom aranžmanu “Time to Say Goodbye“ Andrea Bocellija i “You Are The Reason“ Caluma Scotta.



I ne samo to, Zizi, kćerka Nur Afifah i Jafara Sidiqa, također ima odlične ocjene u školi.



Nur Afifah nikada nije mogla ni pomisliti da će joj se kćerka roditi slijepa. U petom mjesecu trudnoće dobila je iznenadno prekomjerno krvarenje. U početku doktori su predviđali da beba neće preživjeti, ali srećom beba Zizi teška svega 900 grama je uspješno rođena, živa i zdrava.



Kada je imala sedam mjeseci Zizi je dobila jaku groznicu. Doktor je dijagnostikovao retinopatiju kod nedonoščadi (ROP), poremećaj koji na kraju dovodi do trajnog oštećenja vida.



Poslije toga Afifah je pala u depresiju. Ona i njen muž teško su prihvatali sudbinu, oko tri godine Afifah nije izlazila iz kuće.



“U to vrijeme, stvarno sam željela da umrem“, priča Afifah.



Tri godine kasnije, nakon što je pročitala knjigu koju je napisao Miyuki Inoe, uspjela je da se sabere. Kaže da joj je knjiga dala neophodnu snagu. Od tada, posvetila se čitanju knjiga i priručnika o razvijanu potencijala kod djece sa oštećenim vidom. Afifah je ohrabrila kćerku da uči svirati puštajući joj zvukove mnogih instrumenata.



Trogodišnja Zizi zainteresovala se za instrumente, posebno za klavir. Afifah je oktrila da je njena kćerka sama naučila da svira instrumente.



Dvije godine kasnije Zizi je učestvovala na muzičkom takmičenju gdje je osvojila nagradu za najbolju slijepu pijanistkinju. Od sedme godine Zizi je sviranju klavira podučavao pijanista Elise Widirastri, nakon čega su se njene vještine sve više i više poboljšavale. Od muzičkih aranžmana do lijepog pjevanja, Zizi zaista zna sve.



Zizi je čak dobra i u pripovijedanju priča. Nedavno je pobijedila na takmičenju u pismenosti u Jakarti. Također, voli da uči Kur'an. Svaki dan nakon molitve pročita nekoliko kur'anskih ajeta i pamti ih. Svakog četvrtka uvečer čita suru Jasin i moli se svoju porodicu i prijatelje.



Triyanto Murjoko, direktor Specijalne škole Pembina, kaže da je ponosan na Zizina dostignuća.



“Svako dijete sa poteškoćama u razvoju ima svoje talente. Ako ih zaista podržimo, oni će vremenom uspjeti“, naglasio je Murjoko.



Zizi je otkrila i da je njen najveći san da pjeva pjesmu “Make You Feel My Love“ sa britanskom pjevačicom Adele. Kako bi se to zaista i dogodila, ona se trudi i daje sve od sebe kao pijanistkinja.





