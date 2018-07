Burberry, luksuzan britanski modni brend, prošle je godine spalio odjeće i modnih dodataka u vrijednosti 28 miliona funti, a kako piše britanski The Times, to je ekvivalent njihovih 20 hiljada prepoznatljivih balonera.

Foto: 24sata.info

Čini se da više ne prepoznaju modu toliko jer je količina odjeće koju su spalili šest puta veća nego prije pet godina. Dioničari su nezadovoljni ovim trendom i smatraju kako je dio te odjeće trebao biti ponuđen njima za otkup.



A uprava luksuznog brenda otkrila je da odjeću pale jer žele zaštititi svoje intelektualno vlasništvo i vrijednosti brenda, a ne žele ni da njihovu odjeću nose “pogrešni ljudi” koji su do nje došli na sivom tržištu po preniskim cijenama.



Analitičari kažu kako je dio problema u tome što je Burberry preskup na azijskim tržištima, a posebno na kineskom. Najjeftiniji ruksak stoji 950 funti. Iako su iz Burberryja najavili rezanje cijena u Kini za četiri posto, pitanje je hoće li to biti dovoljno da privuče kupce.



Burberry naglašava kako stvaranje otpada shvaćaju vrlo ozbiljno, ali da ga je ove godine bilo neuobičajeno puno jer je njihovu beauty liniju kupio Coty pa su morali uništiti svu onu sa starom ambalažom, prenosi Jutarnji list.



Ove se godine saznalo i da je Richemont, kompanija koja u svom vlasništvu ima Cartier i Montblanc, uništila satova u vrijednosti 400 miliona funti, i to najviše nakon što se pričulo da ih u Kini koriste za potkupljivanje policajaca.



Na pitanje zašto se neprodana odjeća Burberryja jednostavno nije donirala, naglašavaju kako su 120 tona kožne odjeće dali Elvis & Kresse kako bi ih pretvorili u modne dodatke, a polovica profita koji zarade na tome otići će u dobrotvorne svrhe.



I dok neki kupci smatraju kako je riječ o logičnom potezu jer tko bi izdvajao toliko novca za Burberry odjeću ako bi je svi nosili, drugi misle kako bi bilo pametnije da su je dali onima kojima je najpotrebnije.



- Zašto je jednostavno nisu dali siromašnima koji bi je nosili godinama? Situacija gdje se ljudi smrzavaju jer ne mogu kupiti odjeću, a oni tone i tone pale je jednostavno odvratna. Više nikad ništa neću kupiti kod njih - komentar je jedne Britanke.





(FENA)