Ukoliko ste preživjeli petak 13. u aprilu i trenutno čitate ovaj tekst, potrebno je da vas još samo danas loša sreća mimoiđe i s ovim baksuznim danom ste gotovi... Barem za postojeću godinu.

Petak 13. smatra se danom najvećeg malera u zapadnoj kulturi, kada se sve ono što vam se inače obija o glavu ustostručava. Zato oni koji su sujevjerni, dok s nestrpljenjem očekuju subotu, vrijeme provode u nadi da će ih barem ostala "crna znamenja" danas zaobići.



A najpoznatije od svih njih je crna mačka na putu. Ove diskriminirane životinje danas će biti naročito nepoželjne i ostaje nam samo da se nadamo da vozači koji na njih naiđu neće nasred ulice krenuti u rikverc da bi se vratili drugim putem. Popodnevni špicevi na kraju radne sedmice su nedaće same po sebi i nema potrebe dodavati im so na ranu.



Kad smo kod soli, nemojte se iznenaditi ako vas neko njome danas gađa u restoranu dok je baca sebi iza leđa. Ko zna koliko tragedije nekoliko prosutih slanih trunki može da donese!



Mada, vjerovatno, manje nego polomljeno ogledalo, sa svojih zagarantiranih sedam godina nesreće. Ne sumnjamo da će se stoga sujevjerne dame danas vrlo oprezno šminkati i paziti na retrovizor više nego i na jedan drugi dio auta, prenosi Telegraf.



Šminka još i dolazi u obzir, ali frizer svakako ne! Među ljudima koji vjeruju u dobru i lošu sreću opće je poznato da, ako se ošišate na petak 13., umrijet će vam neko iz porodice.



Doduše, sve i da vas put nanese do groblja na ovaj dan, postoji recept kako da pobjegnete od malera - duboko udahnite i ne ispuštajte dah sve dok ne naiđete na crnog ili smeđeg psa. A ako psa nema, pa onda vam je ovo stvarno baksuzan dan.



Oni koji nisu sujevjerni također danas strahuju od malera, i to onih najvećih: da će morati da ostanu duže na poslu i time sebi skrate vikend, da će upasti u saobraćajni kolaps na putu do kuće ili da će im kiša upropastiti slobodne dane.



Ipak, robovanjem sujevjerju samo ograničavate sami sebe. Ako ovaj petak provedete strahujući od malera, možda ćete propustiti neke sjajne stvari koje vam se stvore ispred nosa. Opustite se i prepustite ovom petku.



Manite se crvenih končića i isplanirajte sebi neko sitno zadovoljstvo. Kladimo se da uz malo truda ovaj petak 13. može da vam se pretvori u veoma sretan dan.



