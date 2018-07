Žubor brojnih potočića i zelenilo u podnožju litica stijena u kojima je utkan manastir Sumela na sjeveroistoku Turske plijene pažnju brojnih turista.

Foto: AA

Manastir Sumela je jedna na najposjećenijih destinacija na istoku crnomorske regije, a njegov nesvakidašnji izgled i položaj ga čine specifičnim u svako doba godine, a posebno u toplim ljetnim mjesecima kada nudi dobru hladovinu.



Načelnik općine Macka Joray Kochan za AA je kazao kako manastir predstavlja veliko bogatstvo i turistički resurs regije.



"Unutrašnjost kompleksa je zbog restauracije manastira i stijena već neko vrijeme zatvorena za posjete. Bez obzira na to, zadovoljni smo brojem turista koji su zadovoljni ponudom", kazao je Kochan.



On je kazao da ta turistička destinacija, pored manastira i prirodne ljepote, nudi i priliku za brdski biciklizam, paraglajding i druge načine kvalitetnog provođenja vremena u prirodi.



Riječ je o manastiru koji smješten je na strmoj litici, u stijeni, na visini od 1.200 metara. Nalazi se doslovno iznad provalije. To ga čini izuzetno geografski, istorijski i kulturološki bitnim, ali i turistički atraktivnim.



Kompleks manastira Sumela čine pećinska crkva, koja je centar čitave građevine, nekoliko kapela, kuhinje, studentske sobe, prostorije za turiste, biblioteka i sveti izvor vode.



Tu su i dugačke, uske stepenice kojima se mora proći. Freske postoje, ne samo u unutrašnjosti manastira, nego je i spoljna strana zida u potpunosti oslikana.



Manastir Sumela naziva se još i "ukletim" zbog magle koja ujutru izgled manastira čini tajanstvenim, lijepim, ali i prilično zastrašujućim.





(AA)