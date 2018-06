U Umjetničkoj galeriji Kulturno-sportskog centra u Bugojnu upriličena je izložba zanimljivih ručnih radova koju je, u okviru obilježavanja Dana općine, priredila 34-godišnja Lejla Bevrnja iz tog grada.

Foto: FENA

Želja joj je bila, kaže, da svojim sugrađanima pokaže čime se bavi i da doprinese jednom od najzačajnijih datuma u historiji svog grada.



Osim toga, htjela je poručiti svim mladim ljudima da, ukoliko to zaista žele, mogu pronaći izvor prihoda za porodicu, ne čekajući da im neko drugi pronađe posao.



U razgovoru za Fenu Lejla kaže da kao gimnazijalka, a kasnije i studentica, nije mogla ni zamisliti da će jednog dana praviti „stvarčice za djecu“, a to se desilo nakon što je ostala bez posla u firmi u kojoj je radila osam godina, udala se i rodila kćerku prije 4,5 godina.



-Kao i sve druge majke, željela sam svojoj djevojčici uvijek spariti haljinicu s, primjerice, nekom trakicom ili gumicom za kosu određenog oblika i boje, koje nisam uspijevala nigdje drugo naći. Onda sam nabavila šivaću mašinu i počela šiti prvo za sebe, a onda za prijateljice i sve one kojima se svidjelo ono što radim - priča Lejla.



Dodaje kako se u posljednje vrijeme dosta traže rođendanski setovi za majke i djecu, suknjice i majice s brojevima, i kompleti za neke posebne prilike.



-Uređujem i dječije sobe, pravim jastučiće u obliku mjeseca, oblaka. Šijem posteljine i radim girlande za krevetac u obliku mede, zeke ... - naglasila je.



Kaže, također, da su sve popularniji tzv. indijanski šatori koji se mogu uklopiti u svaki prostor, odnosno kućice s mekanim podlogama, idealne za dječiju igru.



-Trudim se da stvari koje pravim budu prilagođene najmlađima. Kao materijal koristim čisti pamuk i drvo koje nije ničim tretirano. Znači, nema nikakvih boja i materija koje bi bile štetne za djecu - kaže ova mlada i vrijedna žena.



U svom radu, ističe, nastoji spojiti kvalitet s nečim što bi bilo korisno za djecu i, općenito, za cijelu lokalnu zajednicu.



-I ovo je način da djecu udaljimo od telefona i kompjutera i da im pružimo djetinjstvo koje će pamtiti cijeli život - naglasila je.



Poručuje da se informacije o stvarima koje izrađuje mogu pronaći na internet stranici Little Kingdom design, koju je otvorila na nagovor prijateljice i nazvala po omiljenom crtanom filmu njene kćerke.



Priznaje na kraju da bi u svojoj zemlji, okružena najbližima i onima koji su prepoznali njenu kreativnost, željela ostvariti svoj cilj, a to je da u budućnosti razvija posao koji joj sve više prirasta k srcu.





(FENA)