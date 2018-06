UNICEF Bosne i Hercegovine pridružio se globalnoj inicijativi UNICEF-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti uloge očeva tokom prvih hiljadu dana života djeteta.

Ilustracija / 24sata.info

Predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan naglasila je danas u Sarajevu koliko je, uz majke, važna uloga i očeva u ranom razvoju djeteta. Smatra da za interakciju sa djecom zapravo nisu potrebne skupe igračke niti suvremena tehnika, nego umijeće. Ilustrirala je to primjerom iz svoje obitelji i načinom na koji je njen muž vrlo spontano animirao njihovu djecu dok su bili još sasvim mali. Za to mu je, kako je kazala, bio potreban samo jedan cvijet i malo mašte.



Putem online kampanje #SuperTATE UNICEF je uključio mnoge javnosti poznate i manje poznate očeve s njihovim pričama o #Prvih1000Dana koje su mnogi od njih i danas podijelili sa sudionicima događaja organiziranog u povodu obilježavanja Međunarodnog dana očeva.



Nauka je dokazala da, ako djeca prve godine života provode u njegujućem, stimulativnom okruženju, mogu formirati do hiljadu novih neuronskih veza u sekundi. To pomaže u jačanju imunološkog sistema, povećanju sposobnosti djece da uče i da se bore sa stresom.



Ambijent u kojem je održan današnji događaj u Sarajevu upotpunjen je fotografijama sa izložbe BH Tate, inspirirane radovima švedskog fotografa Johana Bävmana. Izložba "Očevi u Švedskoj" prikazuje odabranu grupu očeva koji su odlučili ostati kod kuće da se brinu o svojim bebama.



Dan očeva obilježava se sedamnaestog juna širom svijeta. UNICEF koristi tu priliku da privuče pažnju na ono što je suštinski važno i često potcijenjeno, a to je uloga koju očevi imaju u životima svoje djece, s naglaskom na prvih hiljadu dana života djeteta. Prvi put Očev dan obilježen je 1910. godine u SAD-u.



(FENA)