Atrakcija ovogodišnjeg 85. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu je bik Disko, grdosija od 1.600 kilograma u vlasništvu Stočarsko-veterinarskog centra Krnjača – Beograd.

Ovaj priplodni bik simentalske rase iza sebe je do sada ostavio oko 140.000 potomaka, a njegove ćerke na mnogim takmičenjima osvajaju prestižne nagrade. Ove godine i sam je pobrao nagradu za najvećeg bika najveće sajamske manifestacije u regionu, javlja Anadolu Agency.



Kako za AA kaže Dejan Đokić, direktor centra za osemenjavanje Stočarsko-veterinarskog centra u Krnjači, Disko je rodom iz Austrije, kupljen kao tele, ali je stasao u Srbiji što je donelo i određene prednosti.



„Odgajan je na našoj hrani i u našim klimatskim uslovima, prilagođen je na naše bolesti i ishranu, tako da njegovi potomci postanu otporniji na seme koje se uzima iz uvoza. Gabaritom je mnogo veći, jer koristimo specijalnu recepturu za bikove koji skaču, od kojih se uzima seme. Kod nas nije poenta da bikovi budu što teži, nego da budu što bolje kondicije, da imaju izražene mišiće i da budu što bolje građe, što se i vidi. Cela struktura mu je kao kod atlete“, navodi Đokić.



Svoje potomstvo ima u Srbiji i regionu, mahom Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.



Disko dnevno pojede desetak kilograma suve hrane. Vodi se računa da u ishrani bude tačna razmera hranljivih materija koje će biku doneti bolje priplodne karateristike.



„Od hrane koristi uglavnom pšenicu i ječam, soju i premikse. To su količine koje su tajna i koje se decenijama koriste kod nas. To je ono što povećava količinu semena prilikom svakog skoka“, kaže on.



