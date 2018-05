Legendarna gitara s prijelaza Boba Dylana s folka na električni zvuk prodana je u subotu za 495.000 dolara u New Yorku na aukciji posvećenoj "ikonama glazbe".

Bob Dylan / 24sata.info

Gitaru Fender Telecaster iz 1965. koja je pripadala Robbieju Robertsonu, gitaristu Boba Dylana, koristili su kako Dylan tako i Eric Clapton i George Harrison, po aukcijskoj kući Julien koja je organizirala prodaju. Procijenjena je između 400 i 600 hiljada dolara, prenosi Hina.



Obilježila je prijelaz folk glazbenika iz "The Times They Are A-Changin" na električni zvuk pjesmama poput "Like a Rolling Stone".



Među ostalim slavnim gitarama prodanim u subotu našla se i prva električna gitara Georgea Harrisona, Hofner Club 40, prodana za 430.000 dolara, te gitara Fender Telecaster od ružina drveta izrađena za Elvisa Presleyja 1968., prodana za 115.200 dolara.



(24sata.info)