Na portalu CNN-a napisan je vodič za nemuslimane tokom mjeseca ramazana koji podrazumijeva nekoliko pravila kojih bi se trebali pridržavati, pogotovo kada su u društvu osobe koja posti.

Objasnili su kako na svijetu ima sedam milijardi ljudi i da 22 posto njih (oko 1,6 milijardi) posti od izlaska sunca pa sve do njegovog zalaska, te da je ramazan najsvetiji mjesec u islamu, prenosi Avaz.



U nastavku pročitajte nekoliko njih.



Vjernicima ne smeta ukoliko jedete u njihovom društvu



Narednih 30 dana muslimani širom svijeta će se suzdržavati od jela i pića od izlaska pa sve do zalaska sunca. To ne znači da vi ne trebate jesti ili se kriti od njih, međutim bilo bi dobro da pokušate ne zakazivati radni ručak. Ukoliko je to neophodno, onda ga zakažite, ali nemojte da vam bude neprijatno ukoliko vaš prijatelj musliman samo bude sjedio do vas. Ili, ukoliko taj dan uzme slobodno, razumite ga.



Niste obavezni postiti s vjernicima



Ukoliko imate želju možete pokušati postiti da vidite kakav je osjećaj, ali ukoliko ne možete ili ne želite to neće povrijediti osjećanja vašeg prijatelja muslimana.



Postili ili ne, možete se pridružiti prijateljima na iftaru



Iftar je trenutak kada muslimani mogu jesti, a nastupa zalaskom sunca, ezanom za akšam namaz. Tada vjernici najčešće prave veliku i raznovrsnu večeru i rado pozivaju sve svoje prijatelje na nju, postili oni ili ne.



Možete čestitati vašem prijatelju dolazak ramazana - "Ramazan Šerif Mubarek Olsun"



Iako ne postite, bilo bi lijepo da čestitate vašem prijatelju dolazak ramazana riječima “Ramazan Šerif Mubarek Olsun”, jer će mu to mnogo značiti zato što ćete time izraziti poštovanje prema njemu i njegovoj vjeri.



Shvatite suštinu ramazana



Nikada nemojte reći trebao bih i ja postiti moram smršati. To nije cilj ramazana.





