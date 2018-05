Ljubav majke prema djetetu je instiktivna, neograničena i bezuslovna, a sličan odnos pun ljubavi vidljiv je i u životinjskom svijetu, između majki i njihovih mladunčadi.

Foto: AA

Fotoreporter Anadolu Agency (AA) u Bursi zabilježio je neobično lijepe i interesantne fotografije majki i njihovih mladunčadi, počevsi od koza, krava, jelena, pa do roda, mački i kengura.



Upornost i snaga koje majke ulažu dok svoju mladunčadi uče da opstanu u životu, budu snažni, da love, prave gnijezda, lete ili dođu do hrane, definitivno su uzrokovane snažnom, bezuvjetnom i instiktivnom ljubavi.



Fotografije majki i mladunčadi, pokazuju koliko je ljubav majke prema mladunčetu vidljiva, odnosno da to nije osjećaj svojstven samo čovjeku.



Majke u životinjskom svijetu kreću se sa osjećajem da su spremne spriječiti svaku opasnost i da zaštite svoju mladunčadi, noseći ih pritom u krilu, na leđima, u torbama ili držeći pored sebe.





(AA)