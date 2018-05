Masturbacija je čin samostimulacije genitalija zbog postizanja seksualnog užitka. Riječ je o zdravoj i pozitivnoj seksualnoj aktivnosti. To je siguran put ka otkrivanju vlastite erotičnosti, način na koji učimo o tehnologiji vlastitog užitka, učimo voljeti sebe i vlastito tijelo te jačamo samopouzdanje.

Ilustracija / 24sata.info

Već jako dugo postoje brojni mitovi o štetnosti masturbacije poput: Masturbacija u odrasloj dobi je djetinjasto i nezrelo ponašanje; Masturbacija može da dovede do seksualno devijantnog ponašanja; Igranje s vlastitim genitalijama je gadljivo i nemoralno; Masturbiranje u vezi znak je da s vezom nešto nije u redu...



Zbog takvih i sličnih mitova, nažalost, gotovo polovina muškaraca i žena nakon masturbacije nepotrebno osjeća krivicu i sram.



Po pitanju masturbiranja slobodniji su muškarci (ili to barem spremnije priznaju u istraživanjima), nadalje oni više obrazovani, manje religiozni i liberalnijih stavova.



Budite ponosni na vrijeme koje ste posvetili vlastitom seksualnom užitku, to je ulaganje u vlastito seksualno, ali i psihofizičko zdravlje. Osobe koje masturbiraju imaju manje seksualnih problema, zadovoljnije su vlastitim seksualnim životom i znaju kako da postignu orgazam.



Masturbacija nam je za razliku od partnerskog seksa dostupnija, a omogućava nam relaksaciju od stresa, doprinosi boljem spavanju, popravlja nam raspoloženje, smanjuje osjećaj boli, unapređuje seksualno funkcioniranje i seksualnu želju, rješava nas seksualne napetosti, a kod muškaraca smanjuje vjerovatnoću pojave problema s prostatom. U radu s osobama koje imaju seksualne probleme, tehnike povezane s masturbiranjem su od izuzetnog značaja.



Pa tako kod muškaraca koji imaju problema s uzbuđenjem tj. erekcijom, jedna od dokazanih tehnika koje mogu pomoći jeste poigravanje s uzbuđenjem tokom masturbiranja. Kod žena koje npr. ne mogu postići orgazam, trening masturbacije može osnažiti ženu da spozna koji dodir povećava seksualno uzbuđenje i kakva joj je stimulacija potrebna kako bi ostvarila orgazam s partnerom jednom kada to uspije sama sa sobom.



Muškarci najčešće masturbiraju tako da obuhvate penis jednom rukom. Jedni koriste lubrikant, dok drugi preferiraju osjećaj trenja izazvan suvom rukom. Pokreti rukom gore dole, različitog pritiska i brzine pružaju seksualnu stimulaciju. Neki glade odnosno maze glans penisa ili frenulum te zatežu i/ili masiraju skrotum.



Nije rijetkost čuti ni da umjesto korištenja ruke masturbiraju potrbuške trljanjem o madrac ili jastuk. S obzirom na uvriježen način masturbiranja kod muškaraca, muškarci koji stimuliraju penis bez dodira rukom znaju razviti osjećaj da s njima nešto nije u redu. To svakako nije tako te jedini problem koji oni imaju jeste nepotreban osjećaj neadekvatnosti ili srama.



Žene s druge strane pak uživaju u raznovrsnim stimulacionim tehnikama. Najveći dio ih rukom radi kružne pokrete, pokrete naprijed-nazad, gore-dole, preko pubičnog tkiva i područja klitorisa. Manji dio ih za postizanje seksualnog uzbuđenja koristi mlaz vode tuša. Neke žene navode i penetriranje vibratora ili predmeta u vaginu, stimulaciju trljanjem o krevet, jastuk i sl. (npr. stiskanjem jastuka u međunožju), stiskanje bedrenih mišića kao i mišića pelvičnog poda, a vrlo mali broj ih masturbira sjedenjem i pritiskanjem na tvrdim podlogama i bicikliranjem.



Uz masturbaciju se često vezuju seksualne fantazije, ali i nerijetko gledanje seksualno eksplicitnog materijala tj. pornografije.



(Tportal.hr)