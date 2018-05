Neobičan prizor dočekao je u nedjelju sve posjetitelje parka Friedrichshain u Berlinu, a morali su reagirati i policija i vatrogasci.

Foto: 24sata.info

Naime, skupina muškaraca u gradskom parku veselo je pekla janjce usred Berlina, a na improviziranim ražnjevima okretalo se čak 12 janjaca, piše Jutarnji list.



- Imali su i akumulatore, ugljen je bio rasut po tlu, a kad smo ih pitali zašto to rade kazali su kako slave Uskrs, kao i svake godine - napisali su berlinski policajci na svojoj službenoj Facebook stranici te potvrdili da je riječ o skupini muškaraca iz Bosne i Hercegovine.



No, veselo društvo iz BiH ipak je moralo razmontirati improvizirane ražnje, a dobili su i strogo upozorenje vatrogasaca.



Policija nije prijavila nikakve incidente, te ističu kako su gril-majstori 'pokazali dobru suradnju', no svejedno su im uzeli podatke i napisali izvješće uredu za javni red u Friedrichshain-Kreuzberg, dijelu grada u kojem se 'grillparty' odigravao. Kako ured nedjeljom ne radi, veselo društvo iz BiH sada čeka hoće li ih se i novčano kazniti.



(FENA)