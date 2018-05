Za Ostoju Varčara, poljoprivrednika iz Razboja kod Srpca, godine su samo broj, a u to se uvjerio 1. maja, kada je u osamdesetoj godini života dobio Sina Stefana.

Foto: NN

Ostojina supruga Sanja, sa kojom ima još dvojicu sinova Milana (21) i Savu (17), mlađa je 38 godina od njega, a kaže da sa suprugom planira i ćerku iduće godine, na šta se Ostoja smiješi, odobravajući njen predlog.



Mali Stefan, koji dobro napreduje, priča ovaj srećni bračni par za Srpskainfo, unio je radost u njihovu porodicu i kuću. Sanji najviše pomaže Ostojina sestra Desa (84), koja je poslije penzionisanja u Novom Sadu došla da živi sa njima u rodni kraj.



"Za ljubav i porodičnu sreću godine nisu nikakva prepreka. Sanja i ja smo se zavoljeli u Sarajevu, poslije izbjeglištva iz Zenice. To je bila ljubav na prvi pogled, mada sam ja imao još jedan brak i tri kćerke", ispričao nam je Ostoja, koji je zakoračio u devetu deceniju života.



On kaže da je Sanju upoznao radeći u kromirištu u okolini Sarajeva, a do tada je bio građevinac u Zenici.



"Stefan me podmladio i mene i naš brak prosvijetlio. Samo želim da bude zdrav, a sreća će svakako doći", priča Ostoja, hvaleći se svojom vitalnošću.



Sanja kaže da je on dobar i vrijedan, posvećen njoj i deci.



"Srećna sam, naš brak je uspješan. Stefan je kruna toga. Iskreno, nisam vjerovala da sam trudna, otišla sam kod ljekara smatrajući da je nastupio klimaks, a onda sam saznala, mjesec dva prije poroda, da sam trudna", priča Sanja.



Strahovala je za ishod jer joj je prije nekoliko godina odstranjen bubreg, ali je sve ipak proteklo u najboljem redu.



Prinova u porodici Varčar je hit u Lijevče polju. Svi ovu porodicu smatraju vrijednom i uzornom te se nadaju da će mali Stefan imati srećno djetinjstvo. Njima je pomoć potrebna jer žive u teškim uslovima, ali se ipak ne žale.



Stefan je rođen 1. maja u Opštoj bolnici Gradiška, težak je 3,5 kilograma, a dugačak 53 centimetra. Ime je dobio po Svetom Stefanu, krsnoj slavi porodice Varčar.





(NN)