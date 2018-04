Seks je veliki dio svake ljubavne veze. Iako se smatra da je seks samo "produžetak" već postojećeg ljubavnog odnosa, seksom se zapravo intimna veza među partnerima ojačava, piše američki "Prevention".

Ilustracija / 24sata.info

Stručnjaci navode da postoji jedna poza koja vas pojačano zbližava sa partnerom u svakom smislu.



Sjedeći lotos



Ovaj položaj omogućava partnerima da imaju istu količinu intimnosti koju imaju u misionarskom položaju, ali uz uzbuđenje novog položaja koj je nešto drugačiji.



"Muškarac treba da sjedne na pod s prekrštenim nogama, a žena njemu u krilo s nogama obmotanim oko njegovih leđa. Vaša lica su priljubljena jedno uz drugo, dovoljno blizu za pogled ili ljubljene, tijela umotana jedno oko drugog i tu je veza strašno jaka", objasnila je Rejčel Nidl, seksualni psiholog iz Palm Biča.



Prema njenim uputstvima, on treba da sjedi na ivici kreveta, tako će za oboje biti najudobnije.



"Izbjegavajte pod jer je on uvijek previše tvrd i može doći do neprijatnih grčeva", savjetuje terapeutkinja.



(24sata.info)