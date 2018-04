Australijska naučna zajednica tuguje opraštajući se od najstarijeg poznatog pauka na svijetu, uginulog s navršene 43 godine života.

Foto: 24sata.info

Život u divljini ženke pauka Gaius Villosus jednostavnog imena Br. 16, naučnici su pratili od samog rođenja 1974. godine. Uginuo je nakon što ga je napala parazitska osa, objavio je Independent.



Vjeruje se da je pauk preživio toliko dugo jer je više-manje cijeli život provela u istoj zaštićenoj jazbini, trošeći minimalno energije.



Istraživanje o životu pauka Br. 16 objavljeno je u Pacific Conservation Biology Journalu i to je životno djelo profesorice Barbare Jork Mejn, koja sad ima 88 godina, piše The Telegraph.



Prije ove 43-godišnjakinje, najstariji poznati pauk bio je tarantula u Meksiku koji je uginuo s 28 godina, prenosi 24sata.hr



“Prema našim saznanjima, ovo je najstariji pauk ikad zabilježen, a njezin dugi život omogućio nam je da više saznamo o ponašanju i dinamici života ove vrste pauka”, objasnila je Leanda Mejson, studentkinja profesorice Mejin i vodeći autor studije.



Ova vrsta pauka je otrovna, no mužjaci su ti koji napuštaju svoje jazbine u potrazi za družicom za parenje. Spolno sazrijevanje traje negdje između pet i sedam godina, a ženke su prilično vezane za jednu lokaciju - uglavnom se ne udaljavaju više od nekoliko metara od mjesta gdje su rođene.



O smrti Br. 16 profesorica Mejson je izjavila: 'Prilično smo jadni zbog toga. Nadali smo se da će doživjeti 50.'

(24sata.info)