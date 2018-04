Predstojeće prvomajske praznike veliki broj građana provešće u prirodi, uz roštilj. No, iako se može činiti da je sasvim jednostavna, priprema mesa, ribe ili povrća na roštilju, ipak zahtijeva neka znanja.

Ilustracija / 24sata.info

Za vatru je najbolje koristiti ćumur, brikete ili drvo bukve, graba ili pak masline (ukoliko vam je dostupna). Nemojte potpaljivati vatru papirom jer će vjetar odneti pepeo na namirnice koje pečete.



Drvo nemojte stavljati ispod ćumura, jer neće do kraja izgorjeti pa će se pojavljivati vatra. Stavite ga u sredinu u obliku piramide, a na to položite sitne grančice, potpalite i nakon 20 minuta raširite po cijelom roštilju, prenosi N1.



Ako želite da pripremite mekano meso, imajte na umu da je meso potrebno marinirati dva do četiri sata prije pečenja. Crveno meso marinirajte četiri do šest sati, a patku i do osam sati. Najjednostavnije je da meso ostavite u marinadi noć prije pečenja.



Za omekšavanje namirnica potopite ih u kiselo mlijeko ili jogurt. Ako želite da budu sočne i hrskave, ostavite ih u marinadi od piva.



(24sata.info)