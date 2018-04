Islandska avio-kompanija Wow Air traži dvoje prijatelja koji žele da putuju svijetom zajedno ovoga ljeta. Njihov zadatak biće da prave vlogove i pišu blogove o iskustvima i za to će naravno – biti plaćeni.

Niskobudžetna avio-kompanija oglas je objavila 23. aprila u kome se navodi da tragaju za "zabavnim parom koji je sposoban da misli veliko“.



Osobe za koje se odluče boraviće na Islandu od prvog juna do 15. avgusta, zarada će im biti isplaćivana mjesečno, a živjeće u apartmanu u Rejkjaviku.



To će im biti baza odakle će obilaziti mnoge destinacije širom Evrope i Sjeverne Amerike, a istraživaće i Island.



Takođe, biće im dozvoljeno da sami biraju destinacije koje će obilaziti, poput Stokholma, Barselona, Los Angelesa ili New Yorka.



Mjesečna zarada iznosiće 3.300 eura, pored već obezbijeđenog smještaja, prevoza i turističkih tura na Islandu.



Njihov zadatak biće da svoj sadržaj (blogove, fotografije, gifove i ostale objave) dijele na internetu, ali i na sajtu avio-kompanije.



Svi zainteresovani mogu da se prijave bez obzira gdje žive. Uz prijavu potrebno je proslijediti dvominutni video u kom daju savjete i informacije o svom gradu.



Moguće je prijaviti se do 14. maja, a četiri dana kasnije kompanija će saopštiti imena ljudi za koje su se odlučili.



