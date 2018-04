Iako ih smatraju svojim najboljim prijateljima o kojima brinu i paze, ljudi ponekad svojim ljubimcima daju namirnice koje nikako ne bi trebali.

Foto: Pixabay

Provedena su istraživanja u kojima je utvrđeno da namirnice koje su zdrave za nas mogu biti smrtonosne za naše čupavce.



Čokolada - čokolada i proizvodi poput raznih vrsta kolača i slastica najopasnije su namirnice za pse. Čokolada u sebi sadrži kofein i teobromin, a oni su za pse otrovni. Kod pasa čokolada može prouzrokovati proljev, povraćanje, bolove u trbuhu, anksioznost, tremor, nepravilan rad srca, povišenu tjelesnu temperaturu, grčeve pa čak i smrt.



Mlijeko - baš kao i ljudi, mnogi psi uopće ne mogu probaviti laktozu. Pijenje mlijeka kod pasa može uzrokovati povraćanje, proljev i ostale želučane probleme.



Sir - poput mlijeka, i sir u sebi ima šećer i masne stvari koje psi ne mogu probaviti. Sir je opasan ako ga psi konzumiraju u velikim količinama. Isto kao i mlijeko, konzumacija sira može izazvati kod pasa povraćanje i proljev.



Luk i češnjak - Luk u sebi sadrži opasne tvari za pse i ako se pojede u velikim količinama kod pasa može uzrokovati oštećenje crvenih krvnih stanica. Puno otrovniji od luka je češnjak koji u sebi sadrži otrovne spojeve.



Kafa - kafa u sebi sadrži tvari koje stimuliraju živčani sustav psa, a uzrokuje proljev, povraćanje, ubrzan rad srca pa čak i smrt.



Kruh - sirovo dizano tijesto kod kojeg se pravi kruh u psećem želucu fermentira i postaje otrovno. Kod nekih pasa u želucu se stvaraju plinovi koji mogu uzrokovati jake bolove i ozbiljne probleme s probavnim traktom.



Grožđe - grožđe i grožđice kod pasa mogu uzrokovati zatajenje bubrega. Također, može doći do povraćanja i proljeva.



Slanina - ovo je namirnica koju je sigurno probala većina pasa. Hrana je to bogata mastima, a kod pasa (baš kao i kod ljudi) može uzrokovati probleme s radom gušterače. Nepravilan rad gušterače uzrokuje probavne probleme te onemogućuje apsorbiranje hranljivih stvari.



No, prije nego kažete da su ovo namirnice koje su vaši psi konzumirali više puta te da im ništa nije bilo, morate znati da količina ovih namirnica, ali i starost te veličina pasa, ovise o tome koliko su te namirnice opasne za njihov život. Posebno su osjetljivi štenci te stariji psi. Ako ništa drugo, namirnice koje konzumiramo mi mogu pse dovesti do pretilosti, a to jako otežava njihov život i smanjuje kvalitetu njihovog života. Stoga, ako želite da vaš pas što duže živi, brinite se za njega, pazite što mu dajete i izbjegavajte ove namirnice, piše Index.



(24sata.info)