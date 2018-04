Dvanaestogodišnji dječak iz Sydneya ukrao je kreditnu karticu svojih roditelja, prevario baku da bi mu dala pasoš i odletio za Bali nakon porodične rasprave.

Arhiv / 24sata.info

Želio je da ode na Bali, ali mu majka to nije dozvolila. Međutim, to ga nije spriječilo u njegovoj namjeri. Nakon što je istraživao kompanije koje dozvoljavaju dvanaestogodišnjacima da putuju bez pratnje i pronašao način da bez problema napusti zemlju, rezervisao je letove i hotelsku sobu.



Saopštivši porodici da ide u školu, odvezao se trotinetom do lokalne stanice, odakle se vozom uputio do aerodroma, čekirao na terminalu, ukrcao na let za Pert, a onda i na sljedeći za Indoneziju. Jedino su zaposleni na aerodromu u Pertu tražili da dokaže da ima više od 12 godina.



"Bilo je sjajno jer sam želio avanturu", izjavio je dječak.



Kada je stigao na Bali, osoblju hotela je rekao da očekuje sestru, nakon što se čekirao.



Porodici je iz škole javljeno da je njihov sin odsutan. Nedugo zatim saznali su da je na Baliju. Ema, njegova majka, odmah je otišla po njega. Ispričala je da dječak ne voli da mu se kaže "ne".



"Bili smo šokirani. Ne postoji emocija kojom bih objasnila kako smo se osjećali kada smo saznali da je u inostranstvu", rekla je Ema.

(24SATA.INFO / nn)