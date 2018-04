Srebrenički i beogradski bajkeri Ahmed Ustić i Pedrag Matijašević krenuli su jutros iz Srebrenice za Tunis, gdje će svojim motorima preći tri hiljade kilometara. Troškove putovanja su osigurali ličnim sredstvima.

Foto: FENA

Bajker iz Beograda Pedrag Matijašević u izjavi za Fenu kaže da su za njega putovanja život i prilika da upozna nove ljude i kulture.



- Vožnja na motoru mi omogućava da sretnem i upoznam ljude koje nikad ne bih sreo u životu i sa svima ostvarim prijateljstva koja su životna. To je razlog zbog čega vozim motor. U dvadeset sedam država sam bio, a najduži put je bio oko četiri hiljade kilometara. Put za Tunis je prilično dug, može da se planira, ali ipak u hodu mora i da se dorađuje - rekao je Matijašević.



Ističe da je strah od tako dugog puta uvijek prisutan, ali je pozitivan.



- Jednostavno imam osjećaj zadovoljstva. Druga 'Bricu' poznajem nepunih 20 godina, ranije smo putovali zajedno i uvijek se iznova radujem da putujemo bilo gdje. Cilj nam je da upoznamo nove ljude i steknemo nova poznanstva. Također, tako razbijamo predrasude u vezi sa suživotom - istakao je Matijašević.



Poručuje svima da žive život i uživaju u njemu, kao i to da je jedina stvar koju novac ne može da kupi vrijeme.



Srebrenički bajker Ahmed Ustić, s kojim u Tunis putuje i supruga Sanela, Matijaševića je upoznao prije trinaest godina u Mostaru i od tada su nerazdvojni prijatelji.



- Cilj putovanja je druženje i odmor. Putovat ćemo sa zastavama BiH i Srbije. Mi rušimo sve predrasude kod ljudih, a pogotovo kod mladih. Naše putovanje je jedan vid doprinosa suživotu. Poruka mladima je da se zajedno može sa svima, a pogotovo kroz sport, kulturu i biznis. To radimo zbog mladih da vide da nije bauk da Bosanac i Srbijanac voze zajedno - kazao je ranije za Fenu Ustić.



(FENA)