Spomenik prirode pećina Orlovača u Sumbulovcu kod Pala, sa pola kilometra uređenog pećinskog kanala i bogatim prirodnim nakitom, otvorena je danas za posjete u ovoj turističkoj sezoni.

Foto: SRNA

Stručni saradnik za kulturno-historijska i prirodna dobra opštine Pale Mladen Samardžić rekao je novinarima da su se kao i svake godine okupili kako bi otvorili turističku sezonu spomenika prirode, te da nastavljaju u istom trendu sa mladim vodičima.



"Prošle godine krenuli smo sa projektom koji obuhvata saradnju sa osnovnim školama i na osnovu toga je povećan broj posjetilaca. Zahvaljujem vodičima i direktorima škola koji su omogućili djeci da učestvuju u ovome", dodao je Samardžić.



On je napomenuo da veliki doprinos daju i Turistička organizacija Istočnog Sarajeva i Moto klub "Pale", koji je pomogao pri uređenju ovoga spomenika prirode da bi ova turistička ponuda bila i dalje atraktivna.



Prema njegovim riječima, posjete ovoj pećini u Sumbulovcu planirane su od utorka do subote u terminima od 9, 12 i 15 sati, a cijena ulaznica iznosi od dvije do četiri KM.



Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da se u okviru turističke ponude Grada Istočnog Sarajeva i opštine Pale izdvaja pećina "Orlovača", te da su izdvojena određena sredstva za rješavanje prilaznog puta.



"Očekujemo da ćemo za nekih desetak dana početi asfaltiranje parkinga ispred pećine koji obuhvata prvi dio, a nastavak se očekuje tokom ljeta. Želimo, prije svega, da uredimo pristupni put i damo podršku realizaciji kompletnog osvjetljenja pećine i svemu što će pomoći da bi se ova pećina promovisala na način kako dolikuje", navodi Jugović.



Direktor Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Tošić kaže da je Grad bogat turističkim sadržajima, u koje spada i otvorenje današnje sezone u pećini Orlovača, koja je jedna od najljepših u BiH.



"Veliki je značaj ovog resursa jer dolazi veliki broj ekskurzija, prolaznika, turista i sigurno je da smo prepoznatljivi po tome jer je ona jedna od najljepših destinacija", navodi Tošić.



Član Speleološko-ekološkog udruženja "Orlovača" Pale Ivana Kovačević ističe da je ovo treća godina kako učestvuje na otvaranju ljetne turističke sezone te da ovaj put žele da pećinu pokažu u najboljem svjetlu.



Pećina Orlovača udaljena je od Pala 10, a od Sarajeva 15 kilometara. Sa svojim stalagmitima, stalaktitima i halaktitima, rijetkim ukrasima oblikovanim hemijskim i mehaničkim djelovanjem vode, spada u najljepše pećine u BiH.



Orlovača je izvanredan speleološki objekat u kome je prije 16.000 godina živio pećinski medvjed, daleki predak mrkog medvjeda, a kosti pećinskog medvjeda pronađene su 400 metara od ulaza u pećinu.



Pećina je i stanište najugroženije grupe sisara u Evropi - slijepog miša.





(SRNA)