Djeca u dobi od šest do 18 godina, ne bi smjela biti izložena tehnologiji više od dva sata dnevno, a mlađa djeca još i manje od toga. To je preporuka Američke pedijatrijske akademije i Kanadskog društva pedijatara.

No, realnost je potpuno drugačija, a tableti, smartphone-i i kompjuteri odavno su djeci uzeli ono najljepše: djetinjstvo puno smijeha, one male slatke svađe ko je bolji i ko je prvi i druženje na ulicama koje starije generacije pamte kao najljepši period svog života. Ovo je globalni problem i na svjetskom nivou postotak nedovoljno aktivne djece dostiže 81%. Situacija u BiH je slična, a više od 60 % stanovnika ne bavi se bilo kojom vrstom fizičke aktivnosti. Neaktivnost je povezana i s problemom sve većeg broja pretilih u svijetu.



Redovna fizička aktivnost u dječijoj dobi je od izuzetne važnosti za pravilan rast i razvoj. Djeca bi trebala provesti najmanje 60 minuta dnevno u tjelesnim aktivnostima umjerenog do visokog intenziteta. Stoga je veoma važno stvoriti ovu životnu naviku tjelesnog vježbanja u djetinjstvu jer se teško može nadoknaditi u odrasloj dobi.



‘’Porodica značajno utječe na navike i ponašanje djece, jer su roditelji odgovorni za planiranje porodičnih aktivnosti. Tokom sedmice se redovno trebaju provoditi jednostavne aktivnosti kao što su odlazak na igralište, zajednička igra svih članova porodice, šetnje i slično. Roditelji i starija braća i sestre su pravi uzori ponašanja mlađoj djeci. Dakle, roditelji imaju najveći utjecaj na svoju djecu’’. - smatra dr. sci. Marijana Podrug Arapović.



S obzirom da i igra ima mnogo pozitivnih utjecaja na djecu, ona treba biti maksimalno zastupljena u tjelesnoj aktivnosti djece. Zbog lakšeg utjecaja na motoričke sposobnosti, odnosno njihove nadgradnje u godinama koje slijede, njihov razvoj je važno poticati upravo u ovom periodu djetinjstva primjenom različitih motoričkih igara.



Vodeći se ovim činjenicama i preporukama stručnjaka, Merkur BH osiguranje nastavlja realizirati projekat ‘’U zdravoj školi zdrava djeca’’, a ovogodišnja tema je ‘’S Merkur osiguranjem na besplatnu maturantsku ekskurziju’’. Pravo na učešće imaju sve škole u BiH koje će se u okviru zabavno-edukativnog takmičenja ‘’Igre bez granica’’ boriti za glavnu nagradu: besplatnu maturantsku ekskurziju. U projektu mogu učestvovati i roditelji i na taj način pomoći svojoj djeci da osvoje nezaboravno putovanje.



