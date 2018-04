Dušan Stegić (78), penzionisani profesor politehnike iz Banjaluke, već 30 godina ukrašava vaskršnja jaja i pravi od njih umjetnička djela.

Foto: Nezavisne novine

Stegić vaskršnja jaja uglavnom pokloni rodbini i prijateljima, a voskom i pisaljkom, ove godine je ukrasio više oko 100 komada.



"Svako jaje koje ukrasim za mene je posebno i neponovljivog motiva", kaže Stegić.



Šaranje vaskršnjih jaja, kako ističe, radi samo iz čiste ljubavi, u znak sjećanja na majku Mariju.



"Moja majka je bila vrhunska majstorica u šaranju vaskršnjih jaja i dijelila ih je rodbni, prijateljima i djeci u komšiluku. Po sjećanju na to kako je ona nekada radila ovaj posao i ja sam počeo ukrašavati vaskršnja jaja", priča Stegić.



Svi članovi njegove porodice govorili su mu da mu dobro ide u ovom poslu te su ga nagovarali da i njima počne ukrašavati jaja.



Od toga je razvio, kako kaže, svoju manufakturu, a njegova mala remek djela nekoliko puta su proglašavana za najljepša i za njih je dobio nekoliko nagrada.



"Ove godine našarao sam više od 100 jaja i većinu sam ih podijelio prijateljima i rodbini. Od ovoga se ne pravi biznis, jaja ne prodajem već ih samo dijelim prijateljima i rodbini", priča Stegić.



Kaže jaja počinje šarati sedmicu dana prije Vaskrsa, a obično ih šara naveče. Dodaje da svake večeri našara oko dvadesetak komada.



Ovaj ljubitelj fotografije, zaljubljenik prirode i sportski ribolovac za 30 godina koliko se bavi ovom poslom do sada je ukrasio hiljade jaja, a iza sebe ima i izložbe fotografija "Vaskrs" na kojoj su prikazana vaskršnja jaja koja su u potpunosti njegova kreacija.



"Pokušavam da zainteresujem svoga unuka, koji sada ide u srednju školu, ovom poslu, ali mi to malo teže polazi za rukom. Možda će i on za koju godinu po sjećanju, kako je njegov djed radio ovaj posao, početi da se bavi ovim. Vidjećemo", kaže Stegić.



(NN)