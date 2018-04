Kapadokija, u općini Goreme u Turskoj, jedna je od najpoznatijih turističkih destinacija u Turskoj gdje se spajaju ljepote prirode i historije, formirajući jedan od najljepših krajolika na svijetu.

Foto: AA

Kraj je poprimio najljepše boje proljeća u kojima uživa veliki broj turista iz svih dijelova svijeta. Poseban doživljaj za njih je to što ovaj kraj, koji je na listi svjetske baštine UNESCO-a, mogu posmatrati iz balona koji su glavna atrakcija ovog turskog mjesta.



Baloni lete iznad Nevsehira još od 1988. godine. Vremenski uslovi na tom području dozvoljavaju da se oko 300 dana godišnje može letjeti balonom.



U gradu Goreme živi 2.100 osoba. Dešava se da ujutro na nebu leti i do 100 balona. U svakom balonu može letjeti do 20 osoba. Godišnje Kapadokiju posjeti oko 2,5 miliona turista.



Dok su geološka kretanja formirala bijele vilinske dimnjake, ljudi su tokom historije ostavili tragove vlastitih civilizacija, gradeći u stijenama kuće i pretvarajući ih u remek djela ljudske civilizacije.





(AA)