Neandertalci su imali velike, isturene noseve kako bi zagrijali i ovlažili hladan i suh vazduh i kako bi ga što više mogli unuheti u pluća, pokazalo je istraživanje upečatljivog oblika lica izumrlog ljudskog srodnika.

Ilustracija / 24sata.info

Koristeći se trodimenzionalnim modelima lobanja modernih ljudi i neandertalaca, te hajdelberškog čovjeka, koji im je bio zajednički predak, naučnici su otkrili zanimljive evolucijske adaptacije disajnih puteva.



Simulacija je pokazala da su oblici lica neandertalca i čovjeka učinkovitije prilagođavali vazduh od hajdelberškog čovjeka, što sugeriše njihovo bolje prilagođavanje hladnoj i suhoj klimi, objavili su australijski i britanski naučnici u članku u časopisu Proceedings of the Royal Society B.



Neandertalci, čiji su nosevi bili otprilike 30 posto veći od ljudskih, mogli su takođe unijeti mnogo više vazduha putem svoje nosne šupljine od hajdelberškog i modernog čovjeka. To je vjerovatno evolucijski odgovor na veće energetske potrebe zdepastog tijela neandertalaca i njihov život lovaca.



Smatra se da je neandertalcima bilo potrebno oko 4,500 kalorija dnevno da prežive evropske zime. Modernom muškarcu preporučuje se 2,500 kalorija na dan.



Visok unos kalorija zahtijeva i više kiseonika za preradu šećera, masti i proteina u energiju.



Naučnici su dugo raspravljali zašto je oblik lica neandertalca, s velikim, širokim nosem i isturenom donjom vilicom, takav.



Jedna od teorija bila je da je građa takva jer je neandertalcu trebao snažniji ugriz.



Naučnici su sada dokazali da to nije tako. Simulacije se pokazale da neandertalci nisu imali snažniji ugriz od modernog čoveka.



"Ono u čemu se neandertalci stvarno ističu njihova je mogućnost prenosa velikih zapremina vazduha nosnom šupljinom, što ukazuje na životni stil s vrlo visokim energetskim potrebama", napisali su.



Zaključili su kako je "karakteristična facijalna morfologija neandertalca uslovljena prilagođavanjem na hladan i suh vazduh, kao i na potrebu unosa više kiseonika".



Neandertalci su se razvili pre 200.000 godina u Evropi, srednjoj Aziji i na bliskom istoku. Nestali su prije 30.000 godina, što se podudara s dolaskom modernih ljudi iz Afrike.





