Stručnjakinja za životinje sa Sveučilišta Edinburgh (Škotska) dr. Jill MacKay kaže kako psi ne vole da ih ljudi maze po trbuhu dok leže na leđima.

Ilustracija / 24sata.info

- Oni samo toleriraju takvo ponašanje vlasnika jer primjećuju da su u biti vlasnici ti koji uživaju u pokazivanju pažnje- dodaje ova stručnjakinja.



Kada se pas preokrene na leđa, on na takav način pokazuje povjerenje.



- Iako pokaže svoj trbuh, on nas ne poziva da ga češkamo. Kada se pas ponaša tako u društvu drugih pasa, on time želi poručiti: 'Vjerujem ti. Mislim da si dobar pas s kojim se mogu družiti'. Kada to napravi ispred čovjeka, psu možda neće biti ugodno kada čovjek pomazi njegov trbuh. Psi su jednostavno naučili to podnositi - rekla je dr. McKay.



Prema njoj postoje još neke situacije u kojima krivo postupamo kada se radi o životinjama.



Pa tako ističe kako psi ne vole kada vičemo na njih dok laju na goste, a mačke ne vole kada vičemo na njih jer su oštrile kandže po naslonjaču.



Kada psi laju na strance ili na poštara, većina ljudi im strogo zapovijedi da prestanu. McKay smatra da bi bolje bilo kada bi gosti na vratima i vlasnici bili potpuno tihi i ignorirali psa jer oni to ne vole.



- Pas ne razumije što se događa u toj situaciji. Zbog uzbuđenja ne želi prestati lajati. Može pomisliti da ste ljuti na osobu koja stoji na vratima pa ulaže još veće napore da je otjera. Najbolje bi bilo ignorirati psa i ne gledati ga. Psi nas vole i traže našu pažnju pa ih na takav način možemo naučiti što želimo od njih- objašnjava dr. McKay.



Ljudi, kaže, viču na mačke kada grebu naslonjače, ali naslonjač je prva stvar koju one ugledaju kada ulaze u dnevnu sobu pa na taj način obilježavaju svoj teritorij.



- Umjesto da vičete na njih, jednostavno stavite grebalicu na isto mjesto - savjetuje dr. McKay.





(FENA)