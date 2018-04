Andy Warholova slika Elvisa Presleyja, jedini portret u stvarnoj dužini pop-art umjetnika, bit će puštena u prodaju s procijenjenom cjenom oko 30 miliona dolara.

Foto: 24sata.info

"Double Elvis (Ferus Type)" prikazuje muzičara kako se njiše u kukovima držeći revolver tokom uloge u western filmu "Plamteća zvijezda". Kopija slike titra u pozadini.



Portet crnom bojom na srebrenoj podlozi bit će na aukciji u Christie’s u New Yorku 17. maja, skupa s Warholovom slikom "Najtraženiji čovjek broj 11, John Joseph H., Jr."



Očekuje se da jedna iz niza Warholovih slika za Svjetsku izložbu u New Yorku u 1964. također bude "u regiji od 30 miliona dolara", saopćio je Christie’s.



Portreti su izloženi u galeriji Christie's u Londonu od petka do utorka.



Kustos odjela moderne umjetnosti Christe'sa Alex Rotter izjavio je da su slike "Kralj Rock ‘n’ Rolla i karijerni kriminalac" - "veoma pamtljive i rani su primjer Warholovog iskrenog razumijevanja slave".



Rekord za jedan Warholov rad je 105 miliona dolara plaćenih za sliku "Silver Car Crash (Double Disaster)" na aukciji u Sothebyju u 2013., prenosi Associated Press.





(FENA)