Dvoje zaljubljenih azijskih studenata smetnulo je s uma da ih na krovu fakulteta mogu vidjeti s okolnih prozora pa su se prepustili strastima na otvorenom.

Foto: Screenshot

Na njihovu nesreću, jedan od polaznika Univerziteta u Nju Saut Velsu izvadio je telefon i snimio njihovo razmjenjivanje nježnosti.



Drugi su ih posmatrali, navijali i aplaudirali, ali to nije omelo golupčiće.



Snimci su objavljeni na Live Leaku, a jedan od "kamermana" odlučio je da se popne stepenicama do para i snimi ga izbliza.



Kada su shvatili da nisu sami, više im nije bilo do seksa, prenosi "Radiosarajevo.ba".



POGLEDAJTE VIDEO



(24sata.info)