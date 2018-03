Staklena terasa iznad Çatak kanjona dubokog nekoliko stotina metara, viseći most iznad Horma kanjona, za posjetioce otvorena fabrika za proizvodnju ćeten halve i litografska radionica samo su neke od lokacija koje se mogu posjetiti u turskoj provinciji Kastamonu koja je proglašena mjestom kulture turskog svijeta za 2018. godinu.

Foto: 24sata.info

Kastamonu je 250 kilometara udaljen od Ankare, a s glavnim gradom Turske povezan je brzom cestom, ali i sa tri leta sedmično.



Tokom cijele godine bit će održavane kulturne i umjetničke aktivnosti, a turisti i posjetioci Kastamonua imaju priliku, između ostalog, vidjeti Horma kanjon sa visećeg mosta koji je postavljen na dužini od kilometar i po.



Do samog ulaza u kanjon može se doći vozilom, a nakon prelaska žičanog mosta koji vodi ka drvenom visećem mostu vidi se samo netaknuta priroda i osjeti svježina vode.



Na kraju Horma kanjona nalazi se 15 metara visok Ilica vodopad, koji je nezaobilazna destinacija za posjetu. Ilica vodopad je također simbol netaknute prirode, ali se i do njega može doći vozilom, a odmah po ulasku u šumu, kroz koju se dolazi do podnožja vodopada, čuje se zvuk padanja vode i u potpunosti osjeti priroda sa svim njenim opuštajućim zvukovima i mirisima.



Drvene stepenice između drveća olakšavaju hodanje do vode.



Posjetioci i turisti, po riječima tamošnjih vodiča, najviše su zainteresirani za posjetu stotinama metara dubokom Çatak kanjonu iznad kojeg je postavljena staklena terasa.



Put pješačenja do ove terase, od parkinga za vozila, duži od jednog kilometra, ali nakon pješačenja šumskim putem s terase se pruža jedinstven pogled na gotovo cijeli Nacionalni park Kure planine.



Kastamonu je poznat po proizvodnji ćeten halve koja se u ovom mjestu godinama proizvodi na tradicionalan način. Čitav proces proizvodnje otvoren je za posjetioce, čak se mogu i uključiti u finalne korake pravljenja ove halve.



Nakon pakovanja ista halva čiji su proizvodnju gledali ili učestvovali u njoj dostupna je u prodaji.

(FENA)