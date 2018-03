Mještani Harara, u Etiopiji, žive u neposrednoj blizini hijena. Tokom dana hijene su u okolnim brdovitim područjima, a tokom noći, u potrazi za hranom, dolaze među ljude.

Foto: AA

Određeni broj mještana životinje hrani iz ljubavi i vrste prijateljstva koje su razvili s hijenama, dok drugi na ovaj način nastoje privući pažnju turista i zaraditi.



Jedan od onih koji zarađuje družeći se s hijenama je Ahmet Yusuf (23). Njegovo "radno vrijeme" počinje sa zalaskom sunca, kada hijene dolaze i Yusufu jedu uz ruke.



Domaći i strani turisti pokazuju veliko interesovanje za ovo ”prijateljstvo”, iako ga smatraju i zastrašujućim.



Yusuf već nekoliko godina zarađuje za život od hranjenja hijena, a ”zanat” je naslijedio od oca koji se time bavio nekoliko decenija.



Među mještanima poznat je i kao "čovjek hijena", a za Anadolu Agency (AA) je govorio o počecima i odrastanju uz hijene.



”Otac je imao psa i za njega kupio meso. Hijena je pojela meso, a onda se vraćala svake večeri. Otac nije imao novca da meso kupuje svake večeri. Nakon što su komšije vidjele da su se hijene počele približavati kući, počele su davati meso mom ocu. Tako je počelo prijateljstvo mog oca i hijena“, rekao je Yusuf.



Dodao je kako ljudi štite i hrane životinje, zbog čega su se one navikle na ljude.



HIjene pripadaju porodici iz reda zvijeri. Žive u južnoj i na području zapadne Azije, od Irana preko Bliskog istoka i Arabije do Afrike. Love u skupinama, a mogu trčati i do 60 kilometara na sat.





(AA)