Pojedini ljudi jednostavno ne vole teretanu, pa biraju razne druge načine da izgube višak kilograma i ostanu u formi.

Ako ste i vi taj tip, i tražite efikasne vježbe kojima ćete oblikovati svoje tijelo, obratite pažnju na neke od ovih alternativa.



Vožnja bicikla



Ova vježba odlična je za sve one koji ne vole teretanu. Ovaj kardio trening povećava energiju, a mogu da ga izvode i oni koji imaju probleme sa zglobovima.



Ples



Ako želite da izgubite višak kilograma, ali ne želite redovno da odlazite u teretanu - upiše časove salse ili nekog drugog brzog plesa. Pomoću salse ćete sagorjeti i do 600 kalorija po satu, a ovaj ples se može plesati i sa partnerom, što ovaj trening čini idealnim za parove, piše "Index".



Hodanje



Pomoći će da se riješite viška kilograma, a nećete imati osjećaj kao da ste naporno vježbali. Odredite neku razdaljinu, obujte udobne patike i krenite u šetnju. Počnite s manjim relacijama, a zatim ih postepeno povećavajte, prenosi Index.



Joga



Joga je odličan način vježbanja za sve one koji ne vole teretanu. Pomoći će vam da poboljšate disanje, izdužite mišiće, preoblikovaće vaše tijelo i učiniti da se osjećate savršeno. Postoji mnogo vrsta joge, a za početak odaberite neke jednostavnije vježbe. Kasnije možete da radite one kojima ćete razviti fleksibilnost i povećati sopstvenu snagu.



Hulahop i preskakanje vijače



Ovaj plastični obruč oblikovaće trbušne mišiće, noge i ruke, a sagorijeva do 200 kalorija za samo pola sata. Uprkos tome što se ne čini kao naporan trening, preskakanje vijače takođe će učiniti čuda za vaše tijelo.



Sportovi s loptom



Timski sportovi vrlo su zabavni, naročito kad se igraju s prijateljima. Igrajući fudbal, košarku ili odbojku, ne samo da ćete zategnuti svoje mišiće, već se i dobro provesti.



